Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Colombia, amistoso internacional de Fecha FIFA

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar un nuevo partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, pues como parte de la Fecha FIFA se enfrentan a su similar de Colombia en Texas, en partido amistoso que se realiza en el AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de la NFL.

México al mando de Javier Aguirre busca seguir sumando buenos rivales para llegar a punto al Mundial que organizarán, por lo que Colombia es un gran rival, ya que avanzó como tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana con 28 puntos y en su último juego goleó 3-0 a Bolivia.

¿Dónde ver el México vs Colombia?

El partido amistoso de la Fecha FIFA entre México y Colombia inicia este sábado 11 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de TUDN, Canal 5, Azteca 7 y VIX.

Fecha: Sábado 11 de octubre

Hora: 19:00 horas

Estadio: AT&T Stadium

Transmisión: TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Gratis

Posibles alineaciones de México vs Colombia

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda; Diego Lainez, Julián Quiñones y Santiago Giménez

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez

Ustedes, siempre presentes, Incondicionales. 👏



Llegamos a Dallas y con el mejor recibimiento. ¡Listos para el duelo ante Colombia! 🔥#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/etAXbdhsY0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 10, 2025

México va por un buen resultado ante Colomboa

México tiene una dura prueba ante Colombia, pues tiene una serie de jugadores talentosos, encabezados por el portero Kevin Mier, pero que en la defensa están Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, en el mediocmapo Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, además de los delanteros Luis Díaz y Luis Suárez. El Tricolor no le gana a los colombianos desde el 7 de septiembre del 2010.

Mientras Colombia llega fuerte y como la tercera mejor selección de las eliminatorias sudamericanas, México tiene ausencias notables, como la de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y la lesión de Rodrigo Huecas.

El Tricolor acumula nueve juegos sin perder. Es su mejor racha desde octubre del 2019 y noviembre del 2020, periodo en el que sumó 10 partidos sin derrota con Gerardo Martino en el banquillo, en sus inicios en el banquillo.

La última derrota de México fue el 7 de junio pasado en el Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City, Utah, cuando sucumbió 4-2 a manos de Suiza en un amistoso previo a la Copa Oro.

aar