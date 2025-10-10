Estevao y Rodrygo firman dobletes y Brasil aplasta a Corea del Sur rumbo a la Copa del Mundo

Con sendos dobletes de Estevao y Rodrygo, Brasil vapuleó el viernes 5-0 a Corea del Sur en un fogueo rumbo a la Copa del Mundo del próximo año, que asienta la confianza la pentacampona del orbe, que busca regresar la cima del futbol.

Brasil, que derrotó 4-1 a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial 2022, demostró nuevamente ser demasiado superior para los anfitriones en el partido amistoso presenciado por 66.000 aficionados en una lluviosa noche en Seúl.

Brasil no tiene problemas para vencer a Corea

Fue apenas la tercera victoria de Brasil en sus últimos 12 partidos como visitante. “Estoy muy satisfecho con el rendimiento”, destacó Carlo Ancelotti, el técnico italiano de la Verdeamarela. “Obviamente, si se construyen bases sólidas, con una defensa sólida, la calidad individual en ataque se nota.

El equipo jugó muy bien, porque Rodrygo hizo un gran partido, al igual que Estevao. En ataque, el equipo tiene mucha variantes muchas soluciones ofensivas, y hoy aprovechamos la calidad individual de estos jugadores”.

Brasil, que terminó quinto en las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, abrió el marcador a los 11 minutos cuando Bruno Guimaraes filtró un pase a Estevao. El delantero del Chelsea no perdonó al definir desde corta distancia.

Siete minutos después, un gol de Casemiro fue anulado por posición adelantada y el disparo rasante de Rodrygo antes de la media hora fue repelido por el portero Jo Hyeon-woo.

Cuatro minutos antes del descanso, Brasil duplicó su ventaja con una jugada bien elaborada. Casemiro encontró a Rodrygo dentro del área, y la estrella del Real Madrid remató combeado para poner el 2-0.

A los 47, Estevao añadió su segundo gol tras aprovechar un error de Kim Min-jae, el defensor del Bayern Múnich, al borde del área. Rodrygo volvió a marcar poco después, convirtiendo sin marca desde dentro del área para el 4-0.

Vinicius Junior, su compañero del Real Madrid, completó la goleada a los 77, sellando una actuación dominante para los cinco veces campeones del mundo. Fue una noche nefasta para los anfitriones, que apenas inquietaron la defensa brasileña. El martes, Brasil enfrentará a Japón, que empató 2-2 con Paraguay más temprano el viernes.

Más resultados amistosos

Miguel Almirón abrió el marcador en Osaka a los 21 antes de que Koki Ogawa igualara poco después. Diego Gómez restauró la ventaja de Paraguay justo después de la hora, pero Ayase Ueda rescató un empate para los locales con un gol a los 94.

“Fue un partido complejo. Estuvimos ajustados, nos costó físicamente el partido, por el cambio de horario, la distancia”, señaló Gustavo Alfaro, el técnico argentino de Paraguay.

“Nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo, por el rival que enfrentamos, más allá de que veía en la cara de los jugadores al final por esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado. Es un poco la personalidad el carácter y esa mentalidad que uno pretende de esta selección”. La Albirroja se las verá el martes contra Corea del Sur.

