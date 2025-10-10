UFC Río: Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot EN VIVO, horario y dónde ver online

Este sábado 11 de octubre se realiza UFC Río, un evento que reunirá a los mejores peleadores de Brasil, que paralizarán a sus aficionados, en especial cuando la leyenda Charles Oliveira pise la jaula para enfrentarse en la pelea estelar al polaco Mateusz Gamrot.

Con un cambio de rival de último momento, Charles Oliveira, quien originalmente estaba programado para enfrentar a Rafael Fiziev, ahora le hará frente a Mateusz Gamrot, cambiando de planes su estrategia, pero dejando a los fans con una pelea que promete muchas emociones.

El propio de Brasil ha cumplido con el peso! @CharlesDoBronxs pesa 156 lbs 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 #UFCRio pic.twitter.com/NCtbMMRtHJ — UFC Español (@UFCEspanol) October 10, 2025

¿Dónde ver UFC Río con Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot?

La pelea estelar de UFC Río es Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot. La cartelera en México se podrá seguir en Fox Sports y Fox Sports Premium. Se espera que el combate que cierra la noche inicie al rededor de las 20:00 horas.

Peleas estelares: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Preliminares: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Tenemos pelea estelar! Mateusz Gamrot marca 156 lbs en la báscula #UFCRio 🔥 pic.twitter.com/v8MfD2gLrA — UFC Español (@UFCEspanol) October 10, 2025

Cartelera completa de UFC Río

Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot

Deiveson Figueiredo vs Montel Jackson

Vicente Luque vs Joel Álvarez

Jonathan Diniz vs Mario Pinto

Ricardo Ramos vs Kaan Offi

Lucas Almeida vs Michael Aswell

Cartelera Preliminar

Jafel Fliho vs Clayton Carpenter

Vitor Petrino vs Thomas Petersen

Beatriz Mesquita vs Irina Alekseeva

Lucas Rocha vs Stewart Nicoll

Valter Walker vs Mohammed Usman

Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz

Luan Lacerda vs Saimon Oliveira

Charles Oliveira es uno de los peleadores más prolíficos de las 155 libras, con victorias ante rivales como Michael Chandler, Arman Tsarukyan, Beneil Dariush, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Tony Ferguson, así como su coronación como rey de peso ligero en UFC 262, en 2021.

Ahora, tendrá como rival a un peleador peligroso como Mateusz Gamrot, polaco quien ha demostrado tener un gran poder y habilidades, además que ha enfrentado a rivales de diferentes estilos como Arman Tsarukyan, Rafael dos Anjos y Ludovit Klein.

Actualmente el peos ligero tiene al gerogiano Ilia Topuria como campeón. El Matador viene de vencer justamente a Charles Oliveira, quien busca regresar a la columna de victorias frente a su gente en Río de Janiero, Brasil.

