El tremendo tifo de Frida Kahlo en Los Ángeles, que dejo a la afición vuelta loca (VIDEO)

Los paisanos que se encuentran viviendo en Los Ángeles y son aficionados del Angel City de la National Women’s Soccer League no dejaron pasar la oportunidad para mostrar de donde vienen y un poco de sus raíces, pues realizaron un hermoso tifo con la imagen de Frida Kahlo.

Antes de que iniciará el partido entre el conjunto angelino y el Kansas City Current, la barra de animación del conjunto local desplegó en una de las cabeceras el tifo que traía a la pintora mexicana en un vitral, además de la frase “Nuestras Raíces, Nuestra Fuerza”, el que podría ser un contundente mensaje a lo que está ocurriendo actualmente con las autoridades estadounidenses.

La afición que asistió al estadio quedó impresionada con el tifo de Frida Kahlo y no dudó ni un segundo en sacar su celular para grabar ese momento.

El Angel City creó el Immigrant City F.C.

Este 2025 ha sido un año difícil para todos los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, así que el Angel City decidió crear el Immigrant City Football Club, el cual comentan que fue creado para honrar a quienes hicieron de la ciudad de Los Ángeles lo que es hoy en día.

Además, explicaron que todas las ganancias netas que tenga el club se destinarán al Camino Immigration Services, la cual es una organización que brinda servicios legales a las familias y comunidades de personas inmigrantes en los Estados Unidos.

Como bien se sabe, muchos estadounidenses piensan que los inmigrantes latinoamericanos hacen a Los Ángeles un estado mejor dentro del país vecino; es por eso que el Angel City decidió crear este equipo para apoyar a la gente sin papeles en Estados Unidos.

¿Cómo va el Angel City en esta temporada de la NWSL?

A pesar de apoyar a los inmigrantes y mostrar ese hermoso tifo de Frida Kahlo, el Angel City no la pasa muy bien en esta temporada en la National Women’s Soccer League, pues después de 24 jornadas están fuera de los puestos para entrar a la Serie Final.

El conjunto angelino tiene siete victorias, seis empates y 11 derrotas, sumando 27 puntos con sus actuaciones en el torneo local; sin embargo, parece difícil que puedan conseguir su pase a la siguiente ronda, ya que quedan dos jornadas y necesitan seis puntos para meterse a la Serie Final.

En caso de ganar sus siguientes dos compromisos, el Angel City necesitaría una combinación de resultados, pues ocupa que North Carolina Courage y el Racing Louisville Football Club no sumen unidades en los dos últimos cotejos de la temporada regular.

