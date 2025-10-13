El único tricampeón

El Club América es reconocido por ser la institución más ganadora del futbol mexicano con 109 años de historia y el 15 de diciembre de 2024, logró su tercer título al hilo de la Liga MX con la escuadra varonil. Aunado a eso, el mismo día que le ganaron el trofeo del Apertura 2024 a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, el conjunto de amputados y débiles visuales también se proclamaron campeones en su categoría, consiguiendo un día redondo para las Águilas. Se convirtieron en el único y verdadero tricampeonato para las vitrinas de Coapa.

La grandeza del club de Coapa va más allá del primer equipo varonil, ya que el 23 de agosto de 2023, la directiva azulcrema decidió crear el área de futbol inclusivo de su programa denominada “Nuestras Alas”, que cuenta con tres equipos de diferentes categorías: amputados, débiles visuales y síndrome de Down, autismo o discapacidad intelectual.

Fundación Equipó Femenil ı Foto: Especial

El Dato: EL CLUB AMÉRICA habilitó una cancha dentro de las instalaciones de Coapa, que fue construida especialmente para los equipos de Amputados y Débiles Visuales

La plantilla de amputados juega en la Liga Proan de Futbol, donde participan nueve equipos de varias partes de la República Mexicana como Celaya, Mazatlán, San Luis Potosí, Chihuahua y Monterrey.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Kansas City Chiefs derrotan a Detroit Lions en el SNF para llegar a su tercera victoria de la temporada

El conjunto de débiles visuales es parte de la Liga Nacional Futbol 5 para Ciegos, en la cual fueron campeones en el Torneo de Invierno 2024, donde juegan 10 equipos divididos en dos grupos.

La Razón platicó con Ricardo Sánchez, coordinador de los equipos de débiles visuales y amputados, quien comentó que “crear un área nueva dentro del club es maravilloso con este tipo de gente”.

Fundación Equipo Débiles VIsuales ı Foto: Especial

188 Goles tiene Zague, el máximo anotador del América

Por otro lado, Abraham Gutiérrez, defensa del equipo de amputados, relató cómo fue que perdió una de sus piernas. “Yo tuve un riesgo de trabajo, soy policía preventivo de la Ciudad de México. Actualmente funjo como administrativo y por un disparo, de arma de fuego fue lo que causó que tuviera una complicación. Después traje una prótesis y me tuvieron que amputar mi pierna”.

Nos reveló que “el futbol fue el que me animó, me revivió, me resurgió y es el que le tengo que dar las gracias porque gracias al futbol es como pude salir adelante, pude salir de mi casa y pude hacer más cosas que nunca imaginé que iba a volver a hacer”.

El primer equipo creado fue el “Nido Especial”, donde participan 75 niños con síndrome de Down, autismo o discapacidad intelectual. La institución creó este grupo para que todos con alguna de estas discapacidades puedan practicar deporte.

Fundación Equipo Varonil ı Foto: Especial

662 Partidos suma Cristóbal Ortega, jugador con más duelos con el América

De igual manera, conversamos con Melany López, entrenadora del equipo de amputados, que nos dijo que los jugadores “son unas personas que se adaptan muchísimo al entorno y pueden hacer lo que necesiten y quieran”.

El segundo equipo inaugurado fue el de ciegos y débiles visuales.

Está conformado por 20 jugadores de entre 15 y 42 años. Cabe recalcar que en la plantilla únicamente 12 personas cuentan con alguna discapacidad visual, ya que el portero no es invidente y funge como un guía para sus compañeros en la cancha, además de contar con varios auxiliares en las bandas que los dirigen durante los compromisos.

El coordinador Ricardo Sánchez nos platicó cómo vivió junto a sus jugadores el festejo del tricampeonato que se llevó a cabo en el Estadio Azteca hace unos meses, junto a la categoría varonil.

“Increíble, mucha gente se preguntará cómo es que festejan arriba del camión y no ven, pero siempre traen un guía que les está describiendo lo que sucede y era indescriptible saber para los jugadores que los correteaban y los conocían”, explicó.

Fundación Equipo Amputados ı Foto: Especial

La tercera agrupación que fue integrada al área de futbol inclusivo fue el equipo de amputados que se incorporó el 31 de enero de 2024. El grupo está conformado por 16 futbolistas de diferentes edades, que van desde los 24 hasta los 52 años.

Por otra parte, dentro de la planilla de amputados se encuentran dos seleccionados nacionales, que han representado a México en mundiales y la Copa América de futbol de amputados.

Gustavo Ramírez, delantero del equipo de débiles visuales del Club América, nos platicó cómo llegó a jugar futbol. “Primero fue por parte de unos conocidos que nos hablaron de futbol, nos acercamos con unos profes que nos hablaron del deporte; ellos fueron los que nos explicaron todo sobre esta categoría y así fue como llegué al futbol”, explicó el jugador.

La directiva de Coapa contrató a entrenadores especializados, staff y voluntarios para apoyar a los jugadores durante los entrenamientos y acompañarlos a los partidos. Además, el Club América es el único equipo de la Liga MX que cuenta con esta división deportiva y con tres equipos de futbol inclusivo.

Para concluir, Ricardo Sánchez nos platicó qué es lo que le gustaría ver para el deporte de débiles visuales y amputados en el futuro y le mandó un mensaje a la liga para fortalecer esta categoría.

“Hace mucho se hablaba de la posibilidad de que hubiera un torneo femenil en la liga y ya hay un certamen con muchos frutos positivos. A mí me gustaría que la liga apoyara a todos los equipos para que tuvieran plantilla de amputados, de débiles visuales, de síndrome de Down y conjunto de discapacidad intelectual; creo que si todas las instituciones pudiesen ver todo lo que aprendes con esta gente, no dudarían en hacerlo y, si la liga nos motiva a realizarlo, sería algo ideal”, dijo el coordinador de los dos equipos en entrevista con La Razón de México.

LOS NÚMEROS DE LA HISTORIA

1️13 TORNEOS 1ERA DIVISIÓN

19 LIDERATOS GENERALES

67 LIGUILLAS

22 FINALES DE LIGA

2 TRICAMPEONATOS

1 TETRACAMPEONATO

41 TÍTULOS EN TOTAL

2 TRICAMPEONATOS

1 TETRACAMPEONATO

36 PARTIDOS INVICTO DE LOCAL

⬇⬇ PDF COMPLETO AQUÍ ⬇⬇