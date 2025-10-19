¡De miedo! Así va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos

Max Verstappen logró su quinta victoria de la temporada en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos, con lo que se apretó la lucha por el campeonato de pilotos, pues el neerlandés recortó distancias con los líderes, aunque Oscar Piastri sigue como el líder.

Verstappen tuvo un fin de semana de ensueño en Austin, pues ganó tanto el sprint como el GP. En la carrera corta del sábado le benefició que ni Piastri ni Lando Norris, primero y segundo del mundial de pilotos, respectivamente, terminaron.

El León Neerlandés puso al rojo vivo la lucha por el título de F1, pues ahora tiene 306 unidades, tan solo 40 menos que Piastri y 26 que Norris. Lo que Verstappen necesita es seguir terminando delante de los volantes de McLaren para depender de él y de sus actuaciones.

Pese a terminar fuera del podio en el Gran Premio de Estados Unidos, Oscar Piastri sigue siendo del líder de la F1 con 346 unidades. El australiano no puede relajarse, ya que su compañero de equipo está cerrando más fuerte.

Norris, quien fue segundo del GP de Estados Unidos, tiene 332 unidades, pero aunque sigue recortando puntos con respecto a Piastri, no se puede relajar ni dejar de ver el peligro que es Verstappen, quien por delante tiene dos carreras en donde es afectivo; México y Brasil.

Campeonato de pilotos de F1

1-Oscar Piastri-McLaren-346

2-Lando Norris-McLaren-332

3-Max Verstappen-Red Bull-306

4-George Russell-Mercedes-252

5-Charles Leclerc-Ferrari-192

6-Lewis Hamilton-Ferrari-142

7-Kimi Antonelli-Mercedes-89

8-Alexander Albon-Williams-73

9-Nico Hulkenberg-Kick Sauber-41

10-Isack Hadjar-Racing Bulls-39

Así va el Campeonato de Constructores

El Campeonato de Constructores de F1 está definido desde el Gran Premio de Singapur, en donde bastó que Lando Norris fuera tercero y Oscar Piastri cuarto para que McLaren se convirtiera en el equipo campeón de la F1 por segundo año seguido, que es su décimo título de la historia, siendo ya la segunda escudería más ganadora en el serial, dejando atrás a Williams, que se queda con 9.

Mercedes está en segundo lugar de los equipos con 341 unidades, después está Ferrari tercero con 334 puntos y en cuarta plaza Red Bull con 331 puntos. Williams cierra el Top 5 con 111 puntos al momento.

La siguiente carrera de la F1 es el Gran Premio de México, que es una de las citas más esperadas años tras año por los aficionados del deporte motor en el país y en el mundo. La acción sigue en Brasil y después con el todavía nuevo GP de Las Vegas, para terminar la temporada de la F1 en Catar y Abu Dabi.

