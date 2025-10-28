Chino Huerta anota gol con el Anderlecht y rompe una terrible sequía en Europa

César Chino Huerta volvió a marcar gol con el Royal Sporting Club Anderlecht. Poco más de dos meses después, el delantero mexicano estremeció las redes y logró su segundo gol de la temporada, que sirvió para que su equipo venciera 2-0 al KVK Ninove por los 32avos de final de la Copa de Bélgica.

El exjugador de los Pumas de la UNAM no marcaba desde el 17 de agosto pasado, cuando entró de cambio y facturó en la victoria de 2-0 ante el FCV Dender EH en la Liga Belga. Desde entonces, el tricolor tuvo semanas complicadas.

Cesar “Chino” Huerta se apunta gol con Anderlecht en la Copa de Bélgica 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/NlS7Mib67z — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) October 28, 2025

Chino Huerta se gana un lugar en el Anderlecht

Con experimentos por parte de su entrenador, haciéndolo jugar como extremo derecho la mayor parte de los minutos, y con una lesión muscular que lo alejó de las canchas por un par de duelo, el Chino se sacudió el momento con un gol para la confianza.

La diana de César Huerta fue con el sello de la casa. El mexicano estuvo atenta en el extremo izquierdo, se desmarcó a la espalda de un rival y esperó el pase de su compañero. Recibió el esférico y definió al poste contrario del arquero para el segundo y definitivo.

El Chino fue a celebrar con sus compañeros su reencuentro con el gol, que puso al Anderlecht en la siguiente ronda del torneo de copa en Bélgica y a la espera de su rival. El equipo del tricolor fue bastante superior al Ninove y al medio tiempo ya estaban con ventaja.

Antes de la anotación de Huerta, el Anderlecht empezó ganando al 10′ gracias a Adriano Bertaccini, quien abrió el marcador. Diez minutos más tarde fue que el exelemento felino celebró su segunda diana de la 2025-2026.

No todo fueron buenas noticias para el mexicano, pues salió de cambio en los primeros instantes de la segunda mitad. Tan solo un minuto después del arranque de las acciones el Chino Huerta fue sustituido por Nilson Angulo. Medios reportan que habría sido por una molestia muscular.

Aunque Huerta salió, el marcador ya no se movió. El Royal Sporting Club Anderlecht ahora buscará seguir su camino hasta la gran final de la Copa de Bélgica, de la cual tienen 9 títulos, pero el último que ganaron fue en la campaña 2007-2008.

El Chino Huerta no tendría nada grave y estaría listo para el siguiente juego de su escuadra, que es ante el KV Mechelen en la Belgian Pro League. El duelo es el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 13:45 horas y es clave.

Anderlecht, quinto en liga

En la Liga de Bélgica el Anderlecht es quinto con 19 unidades y el Mechelen es cuarto con 20. De ganar, el Chino y sus compañeros podrían pasar incluso hasta la tercera posición, pues el Gent que es tercero tiene también 20 puntos.

El líder del campeonato es el Royale Union Saint-Gilloise, que tiene 29 unidades y en sus últimos cinco juegos tienen cuatro conquistas. Tienen tres puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el Club Brujas.

El Chino Huerta sigue ganando minutos con el Anderlecht y se coloca como una opción interesante en al ofensiva del equipo comandado por Besnik Hasi, quien poco a poco confía más en el mexicano para tener un rol más protagónico.

Huerta necesita seguir destacando en su equipo para tener llamados a la Selección Mexicana, en donde el Chino no termina por ganarse un lugar titular, en una zona del campo en donde se necesita de talento para generar acciones de peligro.

aar