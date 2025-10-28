Dodgers vence a Toronto en el segundo juego más largo de la Serie Mundial; Freddie Freeman da victoria a Los Angeles

El Juego 3 entre Dodgers y Blue Jays se convirtió en el segundo juego más largo en la historia de la Serie Mundial. Luego de 18 entradas disputadas y de 6 horas con 39 minutos, Freddie Freeman le dio la victoria a Los Angeles 6-5 con un home run de más de 120 metros.

Dodgers y Blue Jays se quedaron a nada de hacer historia como el juego más extenso en la historia del Clásico de Otoño, pero no pudieron romper el récord del duelo de la World Series Game 3 de 2018, que curiosamente fue en el Dodger Stadium. Los Ángeles venció a los Boston Red Sox en el inning 18 con un home run de Max Muncy. Duró 7 horas y 20 minutos.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

El juego también estuvo marcado por la agresividad a la ofensiva con la que jugaron los dos equipos y por la actuación del japonés Shohei Ohtani y del mexicano Alejandro Kirk.

El de Tijuana silenció por un momento el Dodger Stadium, que estaba encendido luego de dos cuadrangulares solitarios de Teoscar Hernández y de Ohtani. Con su quinto jonrón de estos playoffs, Kirk igualó a Vinny Castilla con la mayor cantidad de home runs en postemporada para un jugador nacido en México.

Alejandro Kirk es el tercer receptor de todos los tiempos con 5 HR en una misma #Postseason pic.twitter.com/0vNIHFhwYp — MLB Español (@mlbespanol) October 28, 2025

Kirk y Ohtani, protagonistas

Además, el originario de la Zona Norte de México es el segundo jugador de los Blue Jays con más cuadrangulares en playoffs. Sólo está detrás de Vladimir Guerrero Jr., quien tiene seis esta misma campaña. Supera a George Springer (2025) y José Bautista (2015), ambos con cuatro.

Por su parte, Shohei Ohtani se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en registrar 3 juegos de múltiples jonrones en una misma postemporada. Ohtani tendrá su primera apertura en un Clásico de Otoño en el Juego 4.

El inevitable Shohei Ohtani lo volvió a hacer. #WorldSeries. pic.twitter.com/eltTKqfzuL — MLB Español (@mlbespanol) October 28, 2025

La pizarra se abrió Toscar Hernández en la segunda entrada con un gran home run de 125 metros. La fiesta la siguió el beisbolista más querido por la afición angelina. Shohei Ohtani se hizo presente con un nuevo cuadrangular en la Serie Mundial. Una recta que el japonés puso para el 2-0 en el tercer episodio.

La entrada pudo terminar con una carrera más en favor de los locales, pero el jardinero Addison Barger demostró tener un gran brazo al conectar con Kirk para dejar fuera a Freeman, quien intentó correr hasta home desde segunda para aumentar la ventaja. Fue una decisión arriesgada de los Dodgers, aunque dejaba ver que la intención era de ser agresivos en el ataque.

¡ESTE ES EL MUNDO DE SHOHEI OHTANI! ¡LO VOLVIÓ A HACER! pic.twitter.com/plThGH0frb — MLB Español (@mlbespanol) October 28, 2025

Toronto, campeones de la Liga Americana, respondió en el cuarto inning. Un error del segunda base de Los Ángeles, Tommy Edman, permitió que Vladimir Guerrero Jr. se fuera hasta segunda, en donde no tuvo que esperar mucho para anotar.

Alejandro Kirk pegó un home run de tres carreras para que Toronto se pusiera 3-2 ante los Dodgers. El catcher tijuanense le dio al primer pitcheo de Tyler Glasnow y mandó la pelota fuera del parque. Fue su segundo cuadrangular en la presente Serie Mundial.

Los Birds no pudieron mantener la ventaja. Mason Fluharty reemplazó a Max Scherzer y no le fue bien. Ohtani le conectó un doblete remolcador. El astro nipón llevó a Kike Hernández a recortar la distancia en los cartones. Tan solo una carrera separaba a Blue Jays de los locales, que igualaron con un sencillo productor de Freddie Freeman.

ALEJANDRO KIRK CON EL CAÑÓN EN EL BRAZO. #WorldSeries pic.twitter.com/8wdZP0N7ps — MLB Español (@mlbespanol) October 28, 2025

Toronto pierde a George Springer

Las malas noticias incrementaron para Toronto en la séptima entrada. George Springer, uno de los héroes de la novena canadiense en la postemporada, dejó el juego por lesión. Springer conectó el cuadrangular decisivo para que los Blue Jays vencieran a los Seattle Mariners en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Gracias al pelotero estadounidense, los Azulejos avanzaron a su primera Serie Mundial en 32 años. Los Blue Birds no estaban en los juegos por el título de las Grandes Ligas desde que fueron bicampeones en 1992 y 1993.

El siguiente juego del Clásico de Otoño es mañana a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. De nueva cuenta las acciones se realizarán en el Dodger Stadium. El Juego 5 también sería en Los Ángeles y la serie volverá a Toronto, si es que se necesitan un sexto o séptimo encuentro.

