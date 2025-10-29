Blue Jays toma la ventaja en la Serie Mundial tras vencer a Dodgers; el Juego 6 será en Toronto

Los Toronto Blue Jays logran su segunda victoria al hilo en la Serie Mundial 2025, tras vencer por 6 carreras a 1 a Los Ángeles Dodgers, en un encuentro que iniciaron ganando los visitantes desde la primera entrada, pues Blake Snell apenas tenía tres picheos y los Azulejos lograron dos cuadrangulares.

Davis Schneider tuvo el primer turno del partido en la caja de bateo, el cual no desaprovechó, ya que el estadounidense salió inspirado a enfrentarse a Snell y mandó la pelotita al jardín izquierdo para poner la primera carrera para los Azulejos, iniciando la pequeña fiesta de su equipo.

Después del primer home run de los Blue Jays, fue el turno para Vladimir Guerrero Jr. de tomar el bate, quien en el tercer pitcheo de Snell volvió a mandar la pelotita al sector izquierdo del Dodger Stadium para recorrer el diamante sin problema y llegar al dugout a ponerse el famoso saco de los Azulejos.

OH MY GOODNESS 🤯



VLADIMIR GUERRERO JR. GOES BACK-TO-BACK pic.twitter.com/YcRe3bvRVY — MLB (@MLB) October 30, 2025

La respuesta por parte de los Dodgers llegó en la parte baja de la tercera entrada, cuando Enrique Hernández logró su primer cuadrangular de la postemporada mandando la pelota al sector izquierdo y recortando la distancia en el marcador, aunque los Blue Jays fueron mejores en lo que restó del compromiso.

Fue en el cuarto episodio cuando Ernie Clement realizó un bateo de sacrificio para que Daulton Varsho lograra llegar a home y arribara la cuarta carrera de los Blue Jays. Lamentablemente para los Dodgers, la séptima entrada fue de horror, pues Addison Barger, gracias a un wild pitch, y Andrés Giménez lograron marcar la cuarta y quinta carrera para los visitantes.

Dave Roberts cambió a Blake Snell en la sexta entrada y apareció Edgardo Henriquez, aunque con un poco de mala suerte, pues fue quien permitió la carrera de Barger por un wild pitch; es por eso que el coach de Los Ángeles decidió mandar a Anthony Banda a la lomita para cerrar el encuentro.

HISTORY: Trey Yesavage's 12th strikeout of the night breaks the rookie record for Ks in a #WorldSeries game! pic.twitter.com/OxpgPT0Ug9 — MLB (@MLB) October 30, 2025

Por su parte, Trey Yesavage realizó un estupendo trabajo para que los Blue Jays lograran la victoria, lanzando siete entradas completas, permitiendo tres hits, una carrera y 12 strikeouts, rompiendo el récord de ponches para un novato en un juego de Serie Mundial y cediendo la lomita a Seranthony Domínguez.

Para cerrar el encuentro, en la parte alta de la octava entrada, Isiah Kiner-Falefa conectó un sencillo al jardín izquierdo para que Ernie Clement pisara el home por sexta vez en la noche para los Blue Jays.

El Clásico de Otoño llegó a su fin en el Dodger Stadium y ahora se mudará al Rogers Centre, ubicado en Toronto, Canadá, y donde se llevará a cabo el Juego 6 y un posible Juego 7, pues en caso de una victoria de los Dodgers, la Serie Mundial culminará el sábado con el séptimo y último encuentro.

DCO