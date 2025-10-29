Blue Jays consigue marca histórica en 122 años de la Serie Mundial y Dodgers es el terrible afectado

La Temporada 2025 de la Major League Baseball acaba de conseguir un récord icónico que en 122 años de historia de la liga nunca había ocurrido, pues con el inicio de la temporada regular en Tokio, Japón, y el final de la campaña que será en Toronto, Canadá, será la primera vez que el torneo comience y finalice fuera de los Estados Unidos.

La campaña 2025 inició con la serie entre Los Ángeles Dodgers y los Chicago Cubs, disputando dos encuentros en el Tokyo Dome, el martes 18 y miércoles 19 de marzo, los cuales terminaron con la victoria de los angelinos por marcadores de 4-1 y 6-3, respectivamente.

Mientras que el final de la temporada, que es la Serie Mundial, pudo terminar en Los Ángeles en cinco juegos, como se ha desarrollado el Clásico de Otoño, la campaña 2025 de la MLB conocerá a su nuevo campeón en el Rogers Centre, ubicado en Toronto, Canadá.

Dodgers y Blue Jays buscan romper sequías en la Serie Mundial

En la Serie Mundial 2025, Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays están en busca de romper cada quien su respectiva sequía. Del lado del equipo de Dave Roberts, Shohei Ohtani y compañía quieren ser los primeros bicampeones del siglo XXI, ya que la última franquicia en lograrlo fueron los Yankees en 1999.

Por su parte, los Blue Jays quieren romper una sequía de 32 años sin levantar el Trofeo del Comisionado, pues la última vez que lo hicieron fue en 1993, cuando lograron un récord que los Dodgers buscan, ser bicampeones de la MLB, pues los angelinos no lo han conseguido en los 122 años de historia que tiene la liga.

Además, un jugador que quiere unirse a sus compatriotas campeones del Clásico de Otoño es Alejandro Kirk, quien busca el título para ser el decimocuarto mexicano en levantar el trofeo de la MLB, aunado a los récords que ha logrado en esta Serie Mundial, pues se convirtió en el primer pelotero de nuestro país en lograr un cuadrangular en la final de las Grandes Ligas.

¿Cuándo será el Juego 6 y 7 de la Serie Mundial?

Los Toronto Blue Jays y los Ángeles Dodgers viajarán a Canadá este jueves para disputar el Juego 6 este viernes 31 de octubre, donde el conjunto local podría lograr coronarse en su casa y con su gente.

Si la franquicia de Los Ángeles logra una victoria en casa ajena, algo que ya logró en los primeros encuentros de la Serie Mundial, obligarían a un Juego 7 en el Clásico de Otoño, el cual definirá todo entre Azulejos y Dodgers.

Si la gran final de la MLB se va a siete encuentros, el último cotejo se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre en el Rogers Centre, culminando la temporada en Canadá.

