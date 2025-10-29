Santi Gimenez sale lesionado al 60’ con el Milan

El mexicano festeja con su equipo el tanto que ayer les dio el empate en la Serie A de Italia.

El AC Milan se situó a la par en puntos con la Roma tras un empate 1-1 en el campo del Atalanta, Santi Gimenez sale lesionado al minuto 60 y aún no se define la gravedad. El conjunto Rossonero recibe a la Roma el domingo.

Ademola Lookman anotó su primer gol de la temporada mientras busca dejar atrás definitivamente su periplo del verano.

Ademola Lookman fue dejado fuera del equipo al inicio de la campaña después de que intentó forzar un traspaso que lo sacara del Atalanta en la ventana de transferencias. El delantero nigeriano regresó a la alineación titular apenas este mes.

Marcó un encantador gol del empate a los 35 minutos, controlando el pase filtrado de Mario Pasalic mientras giraba antes de enviarlo al techo de la portería. Todo el estadio coreó su nombre en voz alta.

El Milan había tenido un comienzo perfecto con el disparo desviado de Samuele Ricci que le dio la ventaja a los Rossoneri en el cuarto minuto después de que el Atalanta no despejó adecuadamente un córner.

Atalanta sigue siendo el único equipo invicto en la Serie A, pero ha empatado siete de sus nueve partidos de liga.

Por su parte, a pesar de un plaga de lesiones, Napoli se despegó en la cima de la Serie A tras vencer el martes 1-0 a Lecce.

3 puntos de ventaja tiene el Napoli sobre el Milan en Italia

De Bruyne fue la más reciente baja que sufre el reinante campeón de Italia. Es probable que el mediocampista belga regrese hasta febrero del 2026 después de una grave lesión de muslo en la victoria 3-1 sobre el Inter de Milán el pasado fin de semana.

Frank Anguissa anotó el único gol del partido en la cancha de Lecce después de que el portero napolitano Vanja Milinkovic-Savic atajó el penal ejecutado por el adolescente Francesco Camarda.

Napoli se colocó por delante de la Roma, que este miércoles recibe al Parma.

Napoli sufrió para someter a Lecce. El equipo local tuvo una gran oportunidad de tomar la delantera cuando se le concedió un penal al inicio de la segunda mitad tras una larga revisión de video, ya que se consideró que Juan Jesús había tocado con la mano el cabezazo de Kialonda Gaspar.