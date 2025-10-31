¡Los Dodgers se niegan a morir! Los Ángeles obligan al Juego 7 en la Serie Mundial 2025 tras vencer a Blue Jays

Una acción del Juego 6 de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays

La Serie Mundial 2025 se extendió al máximo. Los Angeles Dodgers vencieron 3-1 a los Toronto Blue Jays, obligando al Juego 7 en una final de Grandes Ligas por primera vez en seis años. El campeón se define este sábado 1 de noviembre en el Rogers Centre de Canadá.

Los Dodgers buscarán ser los primeros bicampeones en 25 años. Los últimos que lo hicieron fueron los Yankees, hilando títulos en 1998, 1999 y 2000. Por su parte, los Blue Jays quieren conquistar las Mayores por tercera vez, pero ya pasaron 32 de la última vez que lo hicieron.

DON'T COUNT OUT THE @BLUEJAYS!



Two runners in scoring position with no outs in the 9th 👀 #WorldSeries pic.twitter.com/e5G6JRyN8M — MLB (@MLB) November 1, 2025

Los Ángeles tuvo errores constantes a la defensiva de nuevo. Temprano en el juego Max Muncy falló un batazo relativamente de rutina para el tercera base, quien no agarró la pelota y permitió hombre en primera base. Los fallos de los Dodgers ha estado presente todo el Clásico de Otoño y es lo que los tenía en desventaja.

En el arranque del duelo el pitcheo de Toronto estuvo en punto gracias al abridor Kevin Gausman, quien hizo cinco ponches en los primeros dos innings. El único jugador que le puso la pelota en circulación fue Mookie Betts, pero el primer imparable de Los Ángeles llegó con un doblete de Tommy Edman.

Un buen golpeó dejó sin oportunidad al primera base canadiense Vladimir Guerrero Jr. Los Blue Jays le dieron la base por bola automática a Ohtani, quien se fue a la primera almohadilla, con lo que ya había dos hombres envasados.

Yoshinobu Yamamoto gets through the 6th with a big strikeout! pic.twitter.com/O0k8Ra5i0d — MLB (@MLB) November 1, 2025

El manager de Toronto, John Schneider, sabedor del poder del japonés prefirió pasar al siguiente jugador, pero no le salió la estrategia. Will Smith pegó un doblete remolcador para que Edman anotara. Ohtani se fue a tercera base.

Mookie Betts, criticado en la serie por su baja producción a la ofensiva, atacó una recta de Gausman y empujó dos anotaciones. La ofensiva de los Dodgers empezó a trabajar sus pitcheos. Los maderos angelinos no buscaban home runs, trabajan sus turnos para avanzar por las almohadillas.

Kevin Gausman ponchó a 7 de 9 Dodgers en la primera entrada. En la segunda se enfrentó a cuatro jugadores, pero no sacó a ninguno de ellos. Tuvo a diez retirados de manera consecutiva antes de dejar el cotejo por Louie Varland.

Los Azulejos rompieron el cero en la pizarra con un sencillo remolcado de George Springer, quien regresó a la rotación titular de Toronto luego de perderse los últimos dos juegos por lesión. El jardinero estadounidense tiene una lesión en su costado derecho. Fungió como bateador designado.

En la séptima entrada el manager Dave Roberts relevó al abridor Yoshinobu Yamamoto. El serpentinero japonés hizo 96 pitcheos y dejó el juego con victoria en favor de su escuadra. Su lugar lo tomó Justin Wrobleski. La decisión de Roberts fue controversial, pues sacó al mejor lanzador que tenía y que estaba dominando a la ofensiva canadiense.

Justin Wrobleski empezó ponchando a Alejandro Kirk, pero un par de turnos después Ernie Clement pegó un doblete. Esto generó que inmediatamente Roki Sasaki, lanzador japonés de 23 años de edad, empezara a soltar el brazo en el bullpen, pensando en dos entradas para cerrar el juego.

Wrobleski sacó la entrada sin castigo. El pitcher estadounidense hizo lo esperado. No permitió carreras, ponchó a un par de rivales y extendió la superioridad de su equipos por una entrada más. Ahora el turno de sus compañeros de timbrar carreras en la pizarra.

Al entrar en la octava entrada Ohtani iba de 2-0, con una base intencional y carrera anotada. El japonés casi saca la pelota del estadio, pero no conectó bien la pelota. Los Ángeles no pudo ampliar la ventaja y finalmente Roki Sasaki entró para buscar la victoria.

En la baja de la novena, la última oportunidad de Toronto para coronarse campeones, Alejandro Kirk consiguió la base por golpe. A Sasaki se le estaba complicando el inning y Dave Roberts trajo la grúa. Tyler Glasnow entró para relevar al asiático.

aar