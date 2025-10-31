Pistons vs Mavericks: Cooper Flagg, listo para demostrar su talento y competir en la NBA en México

Cooper Flagg, jugador de los Dallas Mavericks, listo para jugar en la NBA en México

La NBA tendrá un nuevo juego de temporada regular en México. Uno de los equipos que estará en la duela es los Dallas Mavericks, que tienen en sus filas a grandes jugadores, entre ellos Cooper Flagg, quien es el primer pick general del último Draft, una estrella del colegial, quien está emocionado por poder jugar en otro país.

“Es una oportunidad increíble, venir a un lugar nuevo a jugar, a competir, es asombroso estar en un nuevo ambiente, una nueva cultura y jugar para nuevos fans. Estoy emocionado, va a ser un juego con una energía muy grande, ante una multitud”, dijo Cooper Flagg antes de la práctica del viernes de los Mavs en al Arena Ciudad de México.

Cooper Flagg tiene cinco partidos como profesional. En estos duelos ya ha podido dar una demostración de su nivel en la NBA y vivirá este sábado su primera experiencia jugando fuera de los Estados Unidos.

“No he jugado fuera de Estados Unidos mucho, sé que esta es una cultura diferente, me han hablado mucho de aquí y es una oportunidad interesante de jugar”, comentó el jugador de 18 años de edad.

La exestrella de Duke llega al juego ante los Detroit Pistons en la Ciudad de México con promedios de 13.4 puntos, 6.2 rebotes y 2.8 asistencias. El máximo número de unidades en su carrera es de 22, en la victoria 139-129 ante los Toronto Raptors.

▶️#VIDEO | La foto oficial de los Dallas Mavericks para el juego de la NBA en México



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/lYHhdTzzuX — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 31, 2025

“Quiero tener la oportunidad de demostrar mi talento y competir. México ha sido increíble, así como este escenario. Es una gran oportunidad de estar en un lugar nuevo y se siente muy bien estar aquí”, apuntó Cooper Flagg.

“No me preocupa demasiado (la presión de ser el primer elegido del Draft). Trato de ser mejor cada día para mí y mi familia y competir ante muchos jugadores internacionales, trato de jugar lo más fuerte que puedo y llegar lejos siendo yo mismo y tratar de jugar lo mejor que puedo”, terminó Cooper Flagg.

