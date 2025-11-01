Otra vez se equivoca Ohtani y los Dodgers pierden el Juego 7 de la Serie Mundial ante Blue Jays (VIDEO)

Shohei Ohtani se vuelve a equivocar en la Serie Mundial y esta vez permitió un cuadrangular por parte de Bo Bichette que consiguió tres carreras, incluyendo la suya. El pitcher japonés fue el encargado de abrir el Juego 7 contra los Blue Jays, pero sin fortuna, pues los Dodgers ya van 3-0 abajo en el marcador.

Dave Roberts decidió sacar a Ohtani después del home run por parte de Bichette y solo estuvo dos entradas completas arriba de la lomita; permitió cinco hits, tres carreras, tres ponches, una base por bolas y un cuadrangular.

En la caja de bateo, tampoco ha sido la noche para Shohei Ohtani, pues en dos turnos al bate, no logró ni una carrera y solo un hit, el cual terminó en out para culminar la parte alta de la segunda entrada.