Pistons aplasta a los Mavericks en el juego de la NBA en México con un gran Jalen Duren; resumen y resultado

En la visita 15 de temporada regular de la NBA a México, los Detroit Pistons vencieron a los Dallas Mavericks 122-110, con una gran actuación de Jalen Duren, quien terminó con 33 puntos. La afición mexicana respondió con una gran entrada en la Arena Ciudad de México, que de nueva cuenta vibró con la visita del mejor basquetbol del mundo.

Los Mavericks se convirtieron en la franquicia con más partidos disputados en México, pero en su octava visita sumaron una derrota. El récord de Dallas en el arranque de la temporada en la Asociación es de 2-4. Números

Los Pistons por su parte llegaron a marca de 4-2 en la NBA. Los Chicos Malos jugaron una gran defensa en el último cuarto, secaron ofensivamente a las amenazas rivales y lograron darle vuelta al juego. Jalen Duren fue la gran figura en ofensiva.

Los Mavericks harán historia como la franquicia, con ocho. Superarán a los San Antonio Spurs con siete. El vínculo que une al territorio tricolor con Dallas ha dejado grandes historias, como el juego inaugural de la NBA en el país en el lejano 1992, cuando perdieron 102-105 en un duelo de exhibición ante los Houston Rockets.

El primer cuarto fue muy parejo, con los Mavericks ganando por tan solo tres puntos (30-27). La quinteta de Dallas salió a jugar la pintura y Klay Thompson estuvo fino en los tiros de tres, lo que emocionó a los fans.

Thompson fue uno de los jugadores que más aplausos se llevó de los aficionados. El alero es recordado por hacer dupla con Stephen Curry. Ambos fueron apodados The Splash Brothers, pues son expertos tirados de tres puntos y al encestar limpio el sonido de la red asemeja un ‘splash’.

La CDMX también pudo ver al joven sensación Cooper Flagg, elegido primer pick general del último draft. La estrella colegial en Duk tuvo un partido complicado. El base sufrió con la férrea defensa de los Pistons. Se mostró participativo, pedía el balón y buscaba a sus compañeros.

Flagg, quien en colegial jugó principalmente de escolta, en los Dallas ha estado teniendo más minutos como base. La nueva posición, sumada a la altura de la CDMX, le pasó factura al nacido en Newport, Maine, Estados Unidos. Con 18 años de edad su futuro es brillante y en los Mavs está acompañado por figuras como Anthony Davis, Klay Thompson y D’Angelo Russell.

De hecho D’Angelo Russell fue el mejor jugador de los Mavericks en el cotejo. El exLakers ha tenido un gran inicio de temporada. En el duelo de la Ciudad de México terminó con 31 puntos, la máxima cantidad para su escuadra.

Aunque todo fue fiesta, la afición mexicana se quedó con ganas de ver a la estrella Anthony Davis, quien no pudo estar en el cotejo debido a una lesión que viene acarreando. El ex de los Lakers sí estuvo presente en el país, estuvo en la práctica del viernes y previo al juego realizó trabajos preventivos.

En el medio tiempo la NBA honró el Día de Muertos con un espectáculo inspirado en la película Coco, además que hubo botargas alusivas. Por si fuera poco, las leyendas mexicanas Horacio Llamas y Eduardo Nájera fueron homenajeados por la afición.