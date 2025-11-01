Serie Mundial se va a 7 juegos por PRimera vez en seis años

Jugadores de los Dodgers celebran la victoria sobre Toronto, ayer, en la SM.

La Serie Mundial 2025 se extendió al máximo. Los Angeles Dodgers vencieron 3-1 a los Toronto Blue Jays, obligando al Juego 7 en una final de Grandes Ligas por primera vez en seis años. El campeón se define hoy en el Rogers Centre de Canadá.

Para el séptimo duelo el abridor de Toronto será Max Scherzer, quien curiosamente aperturó el Juego 7 de la Serie Mundial 2019, en donde Washington ganó el título sobre Houston y que fue la última vez en donde se necesitaron el máximo de compromisos.

El Dato: El dominio de la Serie Mundial ha estado igualado en las últimas 10 ediciones, con 5 victorias por lado para la Liga Americana y la Liga Nacional. En el general la Americana lidera con 68 campeonatos, por 52 de la Nacional.

Los Dodgers buscarán ser los primeros bicampeones en 25 años. Los últimos que lo hicieron fueron los Yankees, hilando títulos en 1998, 1999 y 2000. Por su parte, los Blue Jays quieren conquistar las Mayores por tercera vez. Ya pasaron 32 años de la última vez que campeonaron.

La novena angelina tuvo errores constantes a la defensiva de nuevo. Temprano en el juego Max Muncy falló en un batazo relativamente de rutina. El tercera base no agarró la pelota y permitió hombre en primera. Los fallos de los Dodgers han estado presentes todo el Clásico de Otoño y es lo que los tenía en desventaja.

En el arranque del duelo el pitcheo de Toronto estuvo fino gracias al abridor Kevin Gausman, quien completó cinco ponches en los primeros dos innings. El único jugador que puso la pelota en circulación fue Mookie Betts, pero el primer imparable de Los Ángeles llegó con un doblete de Tommy Edman.

Un buen golpeó dejó sin oportunidad al primera base canadiense Vladimir Guerrero Jr. Los Blue Jays le dieron el pase automático a Shohei Ohtani, quien se fue a la primera almohadilla, con lo que ya había dos hombres envasados.

El Tip: YOSHINOBU YAMAMOTO, abridor de los Dodgers de 27 años, tiene dos victorias acumuladas en sus dos aperturas en la Serie Mundial 2025.

El manager de Toronto, John Schneider, sabedor del poder del japonés prefirió pasar al siguiente jugador, pero no le salió la estrategia. Will Smith pegó un doblete remolcador para que Edman anotara. Ohtani pasó a tercera base.

Mookie Betts, criticado en la serie por su baja producción a la ofensiva, atacó una recta de Gausman y empujó dos anotaciones. La ofensiva de los Dodgers empezó a trabajar sus pitcheos. Los maderos angelinos no buscaban home runs, trabajan sus turnos para avanzar por las almohadillas.

Kevin Gausman ponchó a 7 de 9 Dodgers en la primera entrada. En la segunda se enfrentó a cuatro jugadores, pero no sacó a ninguno de ellos. Tuvo a diez retirados de manera consecutiva antes de dejar el cotejo por Louie Varland.

Los Azulejos rompieron el cero en la pizarra con un sencillo remolcado de George Springer, quien regresó a la rotación titular luego de perderse los últimos dos juegos por lesión. El jardinero estadounidense tiene una lesión en su costado derecho. Fungió como bateador designado de Toronto.

En la séptima entrada el manager Dave Roberts relevó al abridor Yoshinobu Yamamoto. El serpentinero japonés hizo 96 pitcheos y dejó el juego con victoria en favor de su escuadra. Su lugar lo tomó Justin Wrobleski. La decisión de Roberts fue controversial, pues sacó al mejor lanzador que tenía y que estaba dominando a la ofensiva canadiense.

Justin Wrobleski empezó ponchando a Alejandro Kirk, pero un par de turnos después Ernie Clement pegó un doblete. Esto generó que inmediatamente Roki Sasaki, lanzador japonés de 23 años de edad, empezara a soltar el brazo en el bullpen, pensando en dos entradas para cerrar el juego.

Wrobleski terminó la entrada sin castigo. El pitcher estadounidense hizo lo esperado. No permitió carreras, ponchó a un par de rivales y extendió la superioridad de su equipos por una entrada más. Ahora era el turno de sus compañeros de timbrar carreras en la pizarra.

Al entrar en el octavo episodio Ohtani iba de 2-0, con una base intencional y carrera anotada. El japonés casi hame jonrón, pero no conectó bien la pelota. Los Ángeles no pudo ampliar la ventaja y finalmente Roki Sasaki entró para buscar la victoria.

En la baja de la novena, la última oportunidad de Toronto para coronarse campeones, Alejandro Kirk consiguió la base por golpe. A Sasaki se le estaba complicando el inning, por lo que Dave Roberts trajo la grúa. Tyler Glasnow relevó al asiático, superó una pequeña crisis y el juego terminó con un doble play en segunda.

El sexto juego fue en donde menos carreras hubo de toda la Serie Mundial 2025. Las ofensivas estuvieron apagadas. Por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4-0, Kiké Hernández de 4-0 y Miguel Rojas de 3-0. De parte de los Blue Jays Vladimir Guerrero Jr. de 3-1 y el mexicano Alejandro Kirk de 3-0.