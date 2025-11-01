¡UNA LOCURA! Solo han pasado 45 minutos en el Clásico Regio, ya hay dos expulsados y un golazo (VIDEOS)

El Clásico Regio 141 se juega con intensidad en la cancha del Estadio BBVA, pues apenas se terminó la primera parte, pero el partido ya tiene dos expulsados, uno por cada bando, y un gol para el Monterrey, el cual consiguió Sergio Canales para darle la victoria momentánea a su equipo.

La primera tarjeta roja que mostró César Arturo Ramos en el partido fue para Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien derribó a Ángel Correa cuando el argentino podía irse solo ante el arquero de los Rayados, así que el silbante central no dudó en mandar temprano a las regaderas al mediocampista argentino.

Las acciones de peligro continuaron en el Gigante de Acero, pero los Universitarios no aprovecharon la superioridad numérica y, antes de irse al descanso, los locales lograron poner el primero en el marcador.

Revivamos el momento de la expulsión de Jorge "Corcho" Rodríguez (Monterrey) en el Clásico Regio (#ClasicoRegio) ante Tigres UANL pic.twitter.com/BPKlQw1zgV — lilboimx (@lilboimx) November 2, 2025

Sergio Canales consigue el primer gol del Monterrey en el Clásico Regio

Cuando parecía que los Tigres podían llevarse un resultado positivo en el Estadio BBVA, llegó el pase filtrado por parte del ‘Tecatito’ Corona, el cual le logró ganar Germán Berterame a Jesús Angulo, quien le cometió una falta al delantero mexicano y se ganó su segundo cartón amarillo.

Con la expulsión del ‘Stitch’ Angulo, la paridad de jugadores volvió a la normalidad y el Monterrey consiguió un penal para ponerse arriba en el marcador del Clásico Regio. El encargado de tirar la pena máxima fue Sergio Canales, quien logró engañar a Nahuel Guzmán para abrir el tablero en el Estadio BBVA.

Cayó el gol del mediocampista español y segundos después el silbante central marcó el final de la primera parte, mandando a los protagonistas a los vestidores para el medio tiempo, con los Tigres mostrando sus caras de enojo, porque necesitan dos goles en la segunda parte para darle la vuelta al tablero.

¡PENAL PARA MONTERREY Y EXPULSIÓN A JESÚS "STITCH" ANGULO (Tigres UANL)! En el Clásico Regio (#ClasicoRegio); narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/B4Wc19FPj0 — lilboimx (@lilboimx) November 2, 2025

¡(Gol) GOOOOL de penal de Sergio Canales (Monterrey) que engaña a Nahuel Guzmán (Tigres UANL)! Primer gol de este Clásico Regio (#ClasicoRegio) en el Torneo Apertura 2025; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/TRQtUWU6dX — lilboimx (@lilboimx) November 2, 2025

Tigres busca romper una sequía de victorias en el Estadio BBVA

El Clásico Regio es uno de los más pasionales de la Liga MX y su afición lo demuestra en cada edición, tanto en la cancha del Estadio BBVA como en el Universitario, así que este encuentro no ha sido la excepción con la intensidad por parte de ambas escuadras.

Los Tigres tienen una sequía de victorias en la casa de los Rayados, pues no consiguen ganarle a su acérrimo rival desde el 2023. Los de la Universidad Autónoma de Nuevo León no pueden vencer en el Gigante de Acero al Monterrey desde mayo del 2023, cuando terminó el encuentro 1-0 a favor de los de la UANL.

Parece que esta noche igual será difícil conseguir una victoria sobre los dirigidos por Doménec Torrent, pues están abajo en el marcador y la afición se hace sentir cada que los Tigres toman la pelota.

