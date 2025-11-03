Fernando Valenzuela recibe nominación al Salón de la Fama del Beisbol; a un paso de ser inmortal

Hablar de leyendas en el beisbol mexicano es sinónimo de Fernando Valenzuela, lanzador zurdo que dejó un legado imborrable en las Grandes Ligas y quien recientemente recibió su nominación como uno de los ocho candidatos para el Salón de la Fama del Beisbol.

El serpentinero azteca fue seleccionado por el Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo para aspirar a un lugar en el Salón de la Fama. El Toro fue nominado junto a Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield, quienes serán sometidos a una votación para determinar si son elegidos.

The Contemporary Baseball Era player ballot has been announced including eight players who will be considered for the 2026 Hall of Fame Class, including:



Barry Bonds

Roger Clemens

Carlos Delgado

Jeff Kent

Don Mattingly

Dale Murphy

Gary Sheffield

Fernando Valenzuela



The results… pic.twitter.com/uwFs9UiPt8 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 3, 2025

Para que Fernando Valenzuela sea seleccionado necesita del 75 % de los votos de los 16 miembros del comité. El pitcher mexicano tiene para respaldas se nominación ser un ícono del deporte en los 80. En especial en 1981, cuando se convirtió en el primer jugador en la historia en ser Cy Young y el de Novato del Año en la MLB.

En 17 años en las Grandes Ligas, el Toro tuvo 173 victorias y 153 derrotas, con efectividad de 3.54 y más de 2,000 ponches. Valenzuela falleció a los 63 años de edad por presuntas complicaciones hepáticas que habrían causado un colapso multiorgánico.

El legado de Fernando Valenzuela como uno de los mejores beisbolista mexicanos fue inmortalizado por los Dodgers desde 2024 y durante toda la temporada 2025. La novena de Los Ángeles portó un parche en sus uniformes en honor al azteca en todos los partidos de la Serie Mundial contra los New York Yankees y contra los Toronto Blue Jays.

Hoy sería cumpleaños del gran Fernando Valenzuela 🐃💙 pic.twitter.com/Kr4kF9NMUk — MLB México (@MLB_Mexico) November 1, 2025

¿Cuándo se decide si Valenzuela entra al Salón de la Fama del Beisbol?

Será el próximo 7 de diciembre, durante los Winter Meetings (Reuniones de Invierno) cuando el comité elector de la Era Contemporánea (desde 1980) del Salón de la Fama de Cooperstown defina a los nuevos integrantes.

Los seleccionados serán exaltados el 26 de julio, junto con los elegidos por la votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de América. El zurdo de Etchohuaquila tiene una nueva oportunidad de ser inmortalizado.

No habría mejor momento para que un emblema de Los Ángeles sea exaltado, que luego del bicampeonato histórico de los Dodgers, que son los primeros en hilar título en Grandes Ligas en 25 años.

aar