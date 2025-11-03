“Los deportes te hacen una persona satisfecha”

Marcela Rovzar, fundadora de la asociación civil Procura, estuvo en entrevista con La Razón para platicar sobre la felicidad en el deporte y el evento que tendrán el próximo miércoles 5.

Marcela Rovzar relató lo importante que es tener metas como persona y cruzarlas, no solamente ponerlas, ya que la satisfacción de cumplirlas, como ocurre en el deporte, es lo que puede ayudar a la construcción de ser más feliz, pues en el momento que te cuelgan la medalla, te puedes sentir invencible.

“Creo que los deportes te hacen ser una persona más satisfecha; el hecho de cruzar una meta te hace sentir imponente e inmortal. Puede ser una carrera de cinco kilómetros o de uno; en el momento en el que cruzas la meta y te ponen esa medalla, tú eres invencible. Eso es bien importante para todos los seres humanos; tener metas y cruzarlas es importantísimo y el deporte te da eso”, expresó Marcela Rovzar.

65 mil personas es la población practica algún deporte

Por otro lado, expresó que una de las ideologías de Arthur Brooks es intentar ser más feliz, pues no existe la felicidad absoluta, y el practicar un deporte es lo que te lo puede dar, pues la disciplina y satisfacción de conseguir récords, medallas y victorias ayuda a ser una persona con más fortaleza y en la búsqueda de tu propia felicidad.

“Brooks habla de ser más feliz, no de una felicidad absoluta, entonces también a través del deporte, la disciplina que te da un deporte, practicar un deporte, a todos los niveles, el levantarte temprano, el tener que estar haciéndolo mil veces el mismo entrenamiento hasta que te salga bien; todo eso son cosas que van entrenando nuestra mente, que nos van dando resiliencia y te van haciendo una persona con más fortaleza”, explicó Marcela Rovazar.

De 1996 a enero 2025, Procura ha capacitado a 3,961 organizaciones mexicanas, 208 organizaciones internacionales (en 7 países de Latinoamérica y las Filipinas), 30,767 alumnos, 1,422 cursos, talleres y conferencias, 1,784 graduados del Diplomado en fortalecimiento institucional y de procuración de fondos, 23 encuentros anuales y 13 publicaciones.

El próximo 5 de noviembre será cuando Arthur Brooks visite México para impartir la conferencia “Construye la vida que quieres. El Arte y la Ciencia de ser más feliz”, la cual está basada en su libro con Oprah Winfrey y va dirigida a alumnos y profesores universitarios, con el objetivo de promover una cultura de bienestar y resiliencia en entornos educativos.

Para concluir, remarcó que “los deportistas son personas que tienen una meta muy clara desde chiquitos. Entonces para ser el mejor futbolista ya sabes que te tienes que romper la cara, ya sabes que te tienes que levantar a ciertas horas. Entonces si te pones a ver, el camino es muy similar para todos, lo que pasa es que los deportistas tienen muy clara la meta, la visualizan y nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo descubrir cuál es nuestro propósito”.