El Real no vence al Liverpool en fase regular desde 2015

Jugadores del Real Madrid posan con Mbappé tras conquistar la bota de oro, el sábado.

Posiblemente el duelo más atractivo será el Liverpool ante el Real Madrid en la Jornada 4 de la fase regular de la Champions League. Pese a que el conjunto blanco ha superado en diversas ocasiones a los Reds, en la primera parte del campeonato no los ha podido vencer desde la temporada 2014/2015.

Han pasado 10 años y el máximo ganador de la competencia europea no logra ganar en Inglaterra. También hay que mencionar que de los últimos nueve enfrentamientos ante equipos ingleses solamente ha podido salir victorioso en un par de ocasiones.

El Dato: Lamine Yamal, el prodigio del Barcelona, se convirtió en el jugador más joven en ser incluido en el equipo del año de FIFPRO, y cinco futbolistas del campeón europeo.

El atacante argentino Franco Mastantuono causará baja con el Real Madrid para el partido contra el Liverpool en la Liga de Campeones tras ser diagnosticado con una pubalgia.

Franco Mastantuono, quien cumple su primera temporada con el Madrid tras llegar procedente de River Plate en el verano boreal, participó del último entrenamiento en la capital española antes de viajar a Liverpool para el compromiso por la cuarta fecha de la fase de liga del torneo europeo.

15 victorias acumula el Bayern Múnich esta temporada

Trent Alexander-Arnold recibirá una cálida bienvenida del técnico de Liverpool, Arne Slot, cuando regrese a Anfield con el Real Madrid hoy.

A lo largo de 10 años con Liverpool Alexander-Arnold conquistó dos títulos de la Premier League y otro de la Champions, después de surgir de su academia. Anunció en mayo su salida de su club, siendo abucheado por los enfadados aficionados de los Reds.

El sorteo de la Liga de Campeones deparó un rápido regreso a Liverpool para Alexander-Arnold, quien ha dicho que amará al club de por vida y tiene emociones encontradas.

“Tengo grandes recuerdos del jugador y del ser humano... así que recibirá una cálida bienvenida de mi parte”, afirmó Arne Slot.

Los abucheos a Alexander-Arnold en mayo pasado, cuando Arsenal fue el visitante, provocaron que Jurgen Klopp, apagara su televisor, diciendo: “No podría haber estado más decepcionado”.

Por su parte, Erling Haaland lleva 26 goles anotados para Manchester City y Noruega esta temporada, y el desafío ahora recae en su antiguo club, el Borussia Dortmund.

El City ha ganado las últimas 12 veces que recibió a equipos alemanes en la Liga de Campeones desde 2014, incluyendo un 2-1 contra el Dortmund en septiembre del 2022 en un partido decidido por el acrobático remate de volea de Haaland desde lo alto del suelo.

Napoli regresa a casa después de ser apaleado 6-2 de visita a PSV Eindhoven hace dos semanas.

El Real ante ingleses ı Foto: Especial