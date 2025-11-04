“En la vida como en el patinaje, las caídas te hacen más fuerte”

La patinadora mexicana Carolina Villavicencio hizo historia en su primera incursión en la modalidad de maratón que se llevó a cabo en Berlín, Alemania, donde hizo un tiempo de 1 hora 47 minutos, menos de lo permitido (2 horas 10 minutos), con lo que clasificó a la edición del próximo año, después de meses complicados en lo personal.

“Las caídas en el patinaje son como en la vida, tienes que aprender y volver a levantarte. Son ese escalón que necesitas para poder llegar a tus objetivos y son parte de la vida y del deporte”, aseguró Carolina Villavicencio en exclusiva con La Razón.

La patinadora de 34 años de edad se preparó para este reto con 20 de sus alumnos de Onskates Academy (una de sus dos escuelas). No fue una buena etapa en su vida personal tras la pérdida de su papá, a quien le dedicó su desempeño en Berlín.

“Ha sido un proceso muy complicado, porque mi papá era un pilar muy fuerte en mi vida y siempre le agradecí que me permitiera seguir mi sueño de ser patinadora. Tomé mucha terapia, varios de los chavos que participaron también tenían una pena similar. Le dediqué este maratón a él y a mi mamá, que son los que me han apoyado muchísimo”, comentó al respecto.

Carolina Villavicencio reconoció que terminó los 42 kilómetros de la Maratón de Berlín tres minutos antes del tiempo que se había planteado, un logro que la dejó muy contenta, sobre todo porque se trató de la maratón más caluroso en la historia de la capital alemana, con 30 grados.

“En mis entrenamientos hice 2 horas, 2 horas 1 minuto, entonces ése era mi objetivo real. Tenía la ilusión de hacer 1 hora 50 minutos, y dije que era muy arriesgado, porque en este tipo de eventos cada segundo marca una diferencia, cada minuto también entre uno y otro patinador en la técnica y esfuerzo. Lograr 1:47 yo no me la creía, sigo superfeliz y contenta de haberlo conseguido. Me quedo con una sensación de orgullo”, remarcó.

Los inicios de Carolina Villavicencio en el patinaje se remontan a los 16 años, cuando comenzó con el hockey sobre ruedas. No ha tenido un camino sencillo porque el inline freestyle (disciplina que practica), todavía no existía en ese momento en México. Desde el 2015 ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido para demostrar que es la número 1 de América.

“Fui consciente de que iba a tardar un poco para ser deportista, pero me encontré el deporte en ese momento y no lo quise soltar, porque desde los ocho años quería ser patinadora de artístico sobre hielo y ahí encontré lo artístico y lo técnico y se me hacía algo diferente, empecé a picar piedra y después fui seleccionada nacional y campeona panamericana”, ahondó la representante de la UNAM.

En los 18 años que lleva de carrera, Carolina Villavicencio no solamente ha brillado con los patines en los pies, pues también es una juez certificada internacional de la disciplina y organizadora de eventos, por lo que uno de sus deseos es que eventualmente se abra la categoría de patines en el Maratón de la Ciudad de México.

“Ojalá se pueda hacer uno así en la Ciudad de México. Es muy abierto para todo el mundo, estaría increíble desarrollarlo aquí. Los patinadores de aquí salen a las 3 de la mañana para también hacer el Maratón, como a escondidas, para sentirlo, incluso vienen de otros estados.

Carolina Villavicencio Sandoval

Edad: 34 años

Lugar de nacimiento: Ciudad de México (Representa a la UNAM)

Atleta y entrenadora Inline Freestyle

Primera juez mujer y mexicana certificada en Skate Cross

Seleccionada nacional

Sus logros

Número 1 de América desde el 2015 (rank World Skate)

6 Veces número 1 de México

Campeona panamericana 2020 en el Open Panamericano Inline Freestyle 2020 Colombia

Séptima del mundo 2022 en World Skate Games Argentina 2022

Maratonista en patines en línea sobre ruedas (1 hora 47 minutos en Berlin Inline Skating Marathon)

Experiencia

Coordinadora de eventos Inline Freestyle desde el 2017

Coordinadora de eventos de Skate Cross desde el 2019

Entrenadora Inline Freestyle desde

el 2019 (Slalom Academy México)