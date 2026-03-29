¿Quién es el piloto con más victorias en el Gran Premio de Japón?; Es un histórico de la F1

El Gran Premio de Japón es una de las carreras con más historia dentro de la Fórmula 1 y este 2026 se corre la edición 40 de este GP en el Circuito de Suzuka, el trazado que ha recibido en 36 ocasiones a los aficionados y los pilotos del Gran Circo.

En la historia, solo un piloto tiene el récord de mayor victorias en este Gran Premio y ese es el histórico Michael Schumacher, el exvolante alemán lidera esta tabla con seis victorias en Japón y detrás de él se encuentra el volante en activo Lewis Hamilton con cinco conquistas.

Cabe recalcar que, las 40 ediciones del Gran Premio de Japón no solo se han corrido en la ciudad de Suzuka, pues en cuatro ocasiones esta parada del serial se disputó en Fuji y años después volvió a Suzuka, que está a cuatro horas de la capital en carro.

FERNANDO ALONSO 🆚 MICHAEL SCHUMACHER



"Frene basacağını biliyordum çünkü evde bekleyen eşi ve çocukları vardı."



🇯🇵 2005 Japonya GPpic.twitter.com/7zVdLgFPfS — Formula Türkiye 🇹🇷 (@FormulaTurkiye) March 25, 2026

Estos son los pilotos más ganadores en el Gran Premio de Japón

Michael Schumacher es el máximo ganador en el Gran Premio de Japón con seis victorias, pero varios pilotos en activo buscan desbancar al alemán del primer puesto y el volante más cercano es Lewis Hamilton, aunque detrás del británico vienen grandes atletas.

Michael Schumacher - 6 victorias

Lewis Hamilton - 5 victorias

Sebastian Vettel - 4 victorias

Max Verstappen - 4 victorias

Gerhard Berger - 2 victorias

Ayrton Senna - 2 victorias

Damon Hill - 2 victorias

Mika Häkkinen - 2 victorias

Fernando Alonso - 2 victorias

Después de ellos en la lista vienen: Mario Andretti, James Hunt, Alessandro Nannini, Nelson Piquet, Riccardo Patrese, Rubens Barrichello, Kimi Räikkönen, Jenson Button, Nico Rosberg, Andrea Kimi Antonelli y Valtteri Bottas, todos con una victoria en el GP de Japón.

𝐂𝐢𝐞𝐤𝐚𝐰𝐨𝐬𝐭𝐤𝐚💫



Michael Schumacher na Suzuce:



🏆Najwięcej zwycięstw - 6

🟣Najwięcej Pole Position - 8

🍾Najwięcej podiów - 9

⏱️Najwięcej najszybszych okrążeń - 4

💨Najwięcej okrążeń na prowadzeniu - 309



🗞️[@F1GuyDan]#F1PL #ElevenF1 pic.twitter.com/q8e7fKiflu — Scuderia Ferrari Daily PL (@FerrariDailyPL) March 23, 2026

¿Quién fue el ganador en el Gran Premio de Japón del 2025?

El Gran Premio de Japón es una de las primeras carreras de la temporada y en la que los pilotos comienzan a despegarse poco a poco en el Campeonato de Pilotos si es que llegan a ganar las primeras dos paradas de la campaña.

El año pasado los campeones fueron los volantes de McLaren, pero en el Gran Premio de Japón el vencedor fue Max Verstappen, el segundo puesto fue para Lando Norris y Oscar Piastri completó el podio en Suzuka.

Con ese resultado, Verstappen, Norris y Piastri se repartieron una victoria en las primeras tres carreras del año y el volante australiano fue el primero en llegar a dos conquistas cuando ganó en Baréin.

DCO