Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 4 de la fase de liga

Se terminó la Jornada 4 de la Champions League, la cual nos dejó grandes resultados como el cardíaco empate entre el Club Brujas y el Barcelona o el partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, un encuentro no apto para cardíacos, pues las oportunidades de peligro para ambas escuadras estuvieron presentes en todo el encuentro.
De igual manera, el Kairat Almaty le dio un susto al Inter de Milán en su casa y el Liverpool venció por la mínima al Real Madrid, gracias a un gol de cabeza por parte de Alexis Mac Allister. Lo triste de esta jornada fue la terrible lesión que sufrió Achraf Hakimi en el Bayern Múnich vs PSG, la cual lo mantendrá lejos de las canchas un rato.
Al final de esta cuarta fecha, el conjunto de Vincent Kompany sigue de líder de la competencia momentáneamente; debajo de ellos viene el Arsenal con paso firme, que goleó al Slavia Praha, y en el tercer puesto se ubica el Inter de Milán, que sacó tres puntos importantísimos en el Giuseppe Meazza.
- Napoli 0-0 Frankfurt
- Slavia Praha 0-3 Arsenal
- Olympiacos 1-1 PSV
- Bodo/Glimt 0-1 AS Monaco
- Tottenham 4-0 Copenhague
- Atlético de Madrid 3-1 Royale Union Saint-Gilloise
- Juventus 1-1 Sporting Lisboa
- Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Múnich
- Liverpool 1-0 Real Madrid
- Pafos 1-0 Villarreal
- Qarabag 2-2 Chelsea
- Newcastle 2-0 Athletic Club
- Ajax 0-3 Galatasaray
- Marsella 0-1 Atalanta
- Club Brujas 3-3 Barcelona
- Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
- Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
- Inter de Milán 2-1 Kairat Almaty
El Bayern Múnich se quedó con el primer lugar de la tabla general después de la cuarta jornada de la Champions League por su gran resultado 2-1 al Paris Saint-Germain, los bávaros buscarán mantener la posición en la fecha que sigue.
- 1.- Bayern Múnich - 12 puntos
- 2.- Arsenal - 12 puntos
- 3.- Inter de Milán - 12 puntos
- 4.- Manchester City - 10 puntos
- 5.- Paris Saint-Germain - 9 puntos
- 6.- Newcastle - 9 puntos
- 7.- Real Madrid - 9 puntos
- 8.- Liverpool - 9 puntos
- 9.- Galatasaray - 9 puntos
- 10.- Tottenham - 8 puntos
- 11.- Barcelona - 7 puntos
- 12.- Chelsea - 7 puntos
- 13.- Sporting Lisboa - 7 puntos
- 14.- Borussia Dortmund - 7 puntos
- 15.- Qarabag - 7 puntos
- 16.- Atalanta - 7 puntos
- 17.- Atlético de Madrid - 6 puntos
- 18.- PSV - 5 puntos
- 19.- AS Monaco - 5 puntos
- 20.- Pafos - 5 puntos
- 21.- Bayer Leverkusen - 5 puntos
- 22.- Club Brujas - 4 puntos
- 23.- Frankfurt - 4 puntos
- 24.- Napoli - 4 puntos
- 25.- Marsella - 3 puntos
- 26.- Juventus - 3 puntos
- 27.- Athletic Club - 3 puntos
- 28.- Royale Union Saint-Gilloise - 3 puntos
- 29.- Bodo/Glimt - 2 puntos
- 30.- Slavia Praha - 2 puntos
- 31.- Olympiacos - 2 puntos
- 32.- Villarreal - 1 punto
- 33.- Copenhague - 1 punto
- 34.- Kairat Almaty - 1 punto
- 35.- Benfica - 0 puntos
- 36.- Ajax - 0 puntos
La siguiente jornada de la Champions League será a finales de noviembre, los primeros partidos se disputarán el martes 25 de noviembre y la quinta fecha culminará el miércoles 26 del mismo mes con el partido entre el Arsenal y el Bayern Múnich, además un día antes tendremos el Barcelona vs Chelsea.
