Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 4 de la fase de liga

Se terminó la Jornada 4 de la Champions League, la cual nos dejó grandes resultados como el cardíaco empate entre el Club Brujas y el Barcelona o el partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, un encuentro no apto para cardíacos, pues las oportunidades de peligro para ambas escuadras estuvieron presentes en todo el encuentro.

De igual manera, el Kairat Almaty le dio un susto al Inter de Milán en su casa y el Liverpool venció por la mínima al Real Madrid, gracias a un gol de cabeza por parte de Alexis Mac Allister. Lo triste de esta jornada fue la terrible lesión que sufrió Achraf Hakimi en el Bayern Múnich vs PSG, la cual lo mantendrá lejos de las canchas un rato.

Al final de esta cuarta fecha, el conjunto de Vincent Kompany sigue de líder de la competencia momentáneamente; debajo de ellos viene el Arsenal con paso firme, que goleó al Slavia Praha, y en el tercer puesto se ubica el Inter de Milán, que sacó tres puntos importantísimos en el Giuseppe Meazza.

Hat-trick ⚽️⚽️ ⚽️

Three POTM awards in a row 🏆🏆🏆



Victor Osimhen 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/vJssH3Ny0I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2025

Estos fueron los resultados de la Jornada 2 de la Champions League

Napoli 0-0 Frankfurt

Slavia Praha 0-3 Arsenal

Olympiacos 1-1 PSV

Bodo/Glimt 0-1 AS Monaco

Tottenham 4-0 Copenhague

Atlético de Madrid 3-1 Royale Union Saint-Gilloise

Juventus 1-1 Sporting Lisboa

Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Múnich

Liverpool 1-0 Real Madrid

Pafos 1-0 Villarreal

Qarabag 2-2 Chelsea

Newcastle 2-0 Athletic Club

Ajax 0-3 Galatasaray

Marsella 0-1 Atalanta

Club Brujas 3-3 Barcelona

Benfica 0-1 Bayer Leverkusen

Manchester City 4-1 Borussia Dortmund

Inter de Milán 2-1 Kairat Almaty

Halfway through the league phase ✅#UCL pic.twitter.com/2mq9nOVtpE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2025

Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 2

El Bayern Múnich se quedó con el primer lugar de la tabla general después de la cuarta jornada de la Champions League por su gran resultado 2-1 al Paris Saint-Germain, los bávaros buscarán mantener la posición en la fecha que sigue.

1.- Bayern Múnich - 12 puntos

2.- Arsenal - 12 puntos

3.- Inter de Milán - 12 puntos

4.- Manchester City - 10 puntos

5.- Paris Saint-Germain - 9 puntos

6.- Newcastle - 9 puntos

7.- Real Madrid - 9 puntos

8.- Liverpool - 9 puntos

9.- Galatasaray - 9 puntos

10.- Tottenham - 8 puntos

11.- Barcelona - 7 puntos

12.- Chelsea - 7 puntos

13.- Sporting Lisboa - 7 puntos

14.- Borussia Dortmund - 7 puntos

15.- Qarabag - 7 puntos

16.- Atalanta - 7 puntos

17.- Atlético de Madrid - 6 puntos

18.- PSV - 5 puntos

19.- AS Monaco - 5 puntos

20.- Pafos - 5 puntos

21.- Bayer Leverkusen - 5 puntos

22.- Club Brujas - 4 puntos

23.- Frankfurt - 4 puntos

24.- Napoli - 4 puntos

25.- Marsella - 3 puntos

26.- Juventus - 3 puntos

27.- Athletic Club - 3 puntos

28.- Royale Union Saint-Gilloise - 3 puntos

29.- Bodo/Glimt - 2 puntos

30.- Slavia Praha - 2 puntos

31.- Olympiacos - 2 puntos

32.- Villarreal - 1 punto

33.- Copenhague - 1 punto

34.- Kairat Almaty - 1 punto

35.- Benfica - 0 puntos

36.- Ajax - 0 puntos

La siguiente jornada de la Champions League será a finales de noviembre, los primeros partidos se disputarán el martes 25 de noviembre y la quinta fecha culminará el miércoles 26 del mismo mes con el partido entre el Arsenal y el Bayern Múnich, además un día antes tendremos el Barcelona vs Chelsea.

DCO