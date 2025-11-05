Champions League: Brujas empata 3-3 con el Barcelona; resultados de TODOS los juegos de HOY miércoles 5 de noviembre

Una jornada más de la Champions League llegó a su fin y los partidos de este miércoles 5 de noviembre nos dejaron grandes momentos en el futbol europeo, como el cardíaco empate 3-3 entre el Club Brujas y el Barcelona, mostrando las deficiencias defensivas del equipo que comanda Hansi Flick.

El marcador se abrió temprano en el compromiso cuando Carlos Forbs ganó la espalda de la defensa blaugrana y condujo la pelota hasta el área de Wojciech Szczęsny, al final el portugués cedió la esférica a Nicoló Tresoldi para que definiera con el arco abierto.

Aunque dos minutos más tarde, Fermín López apareció por la banda derecha del campo y metió un gran centro que recibió Ferran Torres, el español definió de primera ante la salida de Nordin Jackers y puso tablas en el marcador.

👌 ¡Muuuuy apretada! Pero, Forbs parte de buena posición y asiste a Nicolò Tresoldi. 🇧🇪😎#ChampionsLeague pic.twitter.com/E7s8wB2JOD — FOX (@somos_FOX) November 5, 2025

🔥 Respuesta inmediata del Barcelona. Ferrán Torres empata en Bélgica. 👊#ChampionsLeague pic.twitter.com/kUeCSWW9P4 — FOX (@somos_FOX) November 5, 2025

Aunque antes del medio tiempo, la estrella de la noche y el dolor de cabeza de la defensa del Barcelona, Carlos Forbs, escribió su nombre en el tablero al conseguir su primera anotación del partido al minuto 17 de tiempo corrido.

Durante el segundo tiempo, cayeron otros tres goles en el compromiso, pero esta vez dos fueron de los blaugranas y uno más del Brujas, con un Lamine Yamal que logró una estupenda anotación con ayuda de Fermín López y en la tercera anotación provocó el autogol de Christos Tzolis para empatar 3-3 el tablero.

El Barcelona se llevó un gran susto en el tiempo de compensación, pues Wojciech Szczęsny quiso quitarse a un rival con una finta, pero terminó dejando el esférico vivo en el área, dándole el cuarto gol al Brujas, pero el árbitro revisó la jugada en el VAR y terminó anulando la anotación por una falta previa sobre el arquero del Barcelona.

😯 El pase de maestro de Tzolis vale la pena repetirlo. ¡Regresa la ventaja del Brujas! 😍#ChampionsLeague pic.twitter.com/VW7tptDOeS — FOX (@somos_FOX) November 5, 2025

🧙 ¿Quién más? El mago del Barcelona, Lamine Yamal.



Los culés lo empatan ante Brujas. 👌#ChampionsLeague pic.twitter.com/L8ZQ9RdRfs — FOX (@somos_FOX) November 5, 2025

Manchester City derrota al Dortmund y sigue invicto en el torneo

El Manchester City de Pep Guardiola sigue siendo uno de los equipos invictos de la temporada, con tres victorias y un empate. Los citizens lograron ganarle al Borussia Dortmund por marcador de 4-1 en la cancha del Etihad Stadium.

Phil Foden en dos ocasiones, Erling Haaland y Ryan Cherki fueron los goleadores de esta noche para el Manchester City, mientras que Tijjani Reijnders continúa en un gran nivel con el conjunto de la Premier League y esta noche logró dos asistencias.

Foden terminó con una sequía goleadora de ocho partidos, pues el inglés no encontraba el arco rival desde el 24 de septiembre del 2025, cuando logró una anotación y una asistencia ante el Huddersfield en la EFL Cup.

¡Golaaaaaazo del City!



Phil Foden definió como billarista para abrir el marcador en casa.@MajolaB@ManCityES 1-0 @BVB pic.twitter.com/SdiAb8JABN — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 5, 2025

¡Haaaaaaaaland!



Erling apareció en el área para clavar un penal en movimiento y encaminar el triunfo Cityzen.@MajolaB@ManCityES 2-0 @BVB pic.twitter.com/UZNTyiaGCc — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 5, 2025

Inter de Milán sufre ante el Kairat Almaty pero termina ganando

El Inter de Milán se llevó un susto al enfrentar al Kairat Almaty en el Giuseppe Meazza, pues el equipo italiano inició ganando el cotejo ante el conjunto de Kazajistán, pero en el segundo tiempo los pupilos de Rafael Urazbakhtin igualaron el tablero, peleando por llevarse un punto de la fortaleza de los Nerazzurri.

Al minuto 45 de tiempo corrido llegó la anotación de Lautaro Martínez que abrió el marcador en el encuentro, pero diez minutos después del inicio de la parte complementaria, Ofri Arad apareció en el marcador para poner tablas el cotejo.

Fue en el minuto 67 de juego cuando llegó el tanto de Carlos Augusto para darle tranquilidad a su equipo y poner cifras definitivas en el tablero, dándole su cuarta victoria a los italianos y llegando a 12 puntos, al igual que el Bayern Múnich y Arsenal.

Todos los resultados de la Champions League miércoles 5 de noviembre

Pafos 1-0 Villarreal

Qarabag 2-2 Chelsea

Ajax 0-3 Galatasaray

Benfica 0-1 Bayer Leverkusen

Club Brujas 3-3 Barcelona

Inter de Milán 2-1 Kairat Almaty

Manchester City 4-1 Borussia Dortmund

Newcastle 2-0 Athletic Club

Marsella 0-1 Atalanta

La quinta jornada de la Champions League se disputará en tres semanas, el martes 25 y miércoles 26 de noviembre, con encuentros llamativos como el Barcelona vs. Chelsea, Atlético de Madrid vs. Inter de Milán y Arsenal vs. Bayern Múnich, un encuentro entre invictos.

DCO