Título de caballero, mayor orgullo de David Beckham

Sir David Beckham recibe el título de caballero por parte del rey Carlos III en una ceremonia, ayer.

Cuando llegó el momento de recibir su título de caballero, el futbolista David Beckham sabía qué hacer.

El rey Carlos III tocó sus hombros con la hoja de una espada y “Becks” se transformó en Sir. David Beckham.

“Éste es, sin duda, mi momento de mayor orgullo”, afirmó Beckham después de la ceremonia en el Castillo de Windsor el martes. “He tenido obviamente mucha suerte en mi carrera al haber ganado lo que he ganado y hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como éste, de caballero, está más allá de cualquier cosa que alguna vez pensé que recibiría”.

La distinción marca el pináculo del esfuerzo de Beckham por rehabilitar su imagen tras eventos que a veces lo alejaron de los fanáticos durante una larga y distinguida carrera con Manchester United y Real Madrid, entre otros clubes. También ha tenido una personalidad muy pública como modelo de moda, esposo de Victoria Posh Beckham de las Spice Girls y musa de la película Bend it Like Beckham.

El Tip: Con 115 apariciones con Inglaterra, David Beckham es el tercero en la lista de todos los tiempos. También fue capitán del equipo en 59 ocasiones.

David Beckham, de 50 años, fue nombrado caballero por sus servicios al deporte y la caridad. Ha colaborado con la Unicef, el fondo para la infancia de la ONU, durante dos décadas. También ha hecho campaña con una organización benéfica que trabaja para erradicar la malaria. También tuvo un papel fundamental en que Londres fuera galardonada con los Juegos Olímpicos de Verano del 2012.

El novelista ganador del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, autor de The Remains of the Day y previamente nombrado caballero, fue reconocido en la ceremonia del martes como Compañero de Honor por su contribución a la literatura. La renombrada cantante y actriz de musicales Elaine Paige recibió el título de dama, el equivalente femenino de un título de caballero.

2003 año en el que Beckham dejó al Manchester United

David Beckham es el único futbolista inglés que ha marcado en tres Copas del Mundo diferentes. Formó parte de la campaña del triplete de 1999, cuando el Manchester United conquistó la Liga Premier, la Copa FA y la Liga de Campeones.