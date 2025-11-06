Jugador de los Cowboys anotó un touchdown en su último partido y tres días después pierde la vida

La National Football League se encuentra de luto después de la terrible noticia que dieron a conocer los Dallas Cowboys sobre la terrible muerte de Marshawn Kneeland, quien perdió la vida a los 24 años y se desempeñaba como ala defensiva con la escuadra de la Estrella Solitaria.

La noticia impactó en todos los aficionados de los emparrillados, pues el jugador tuvo actividad en el pasado Monday Night Football de la Semana 9 el pasado lunes 3 de noviembre, cuando los Cowboys se midieron a los Cardinals y Marshawn Kneeland consiguió su primer touchdown en la NFL.

Con información del Departamento de Policía de Frisco, el deportista lamentablemente se quitó la vida y escribieron en su reporte que “aeronaves y agentes del DPS, junto con el Departamento de Policía de Frisco, realizaron una búsqueda en el área inmediata y encontraron al conductor, Marshawn Kneeland, de 24 años, originario de Plano, fallecido por una herida de bala autoinfligida”.

“El 5 de noviembre de 2025, a las 10:33 p. m., los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas intentaron detener un vehículo por una infracción de tránsito en los carriles norte de la autopista de peaje Dallas North Tollway, cerca de Keller Springs Blvd. El conductor se negó a detenerse, lo que resultó en una persecución con los agentes del DPS. Sin embargo, los agentes perdieron de vista el vehículo y la persecución fue terminada", escribieron en el reporte.

Dallas Cowboys manda mensaje tras la muerte de Marshawn Kneeland

Después de que se dio la noticia sobre la muerte del defensivo de segundo año, los Dallas Cowboys publicaron una imagen en sus redes sociales donde informan el fallecimiento del que fue su jugador durante casi dos temporadas.

“Con extrema tristeza los Dallas Cowboys comparten que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn era un compañero de equipo querido y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones para Marshawn están con su novia Catalina y su familia”, escribió la franquicia de Dallas en su comunicado.

Por su parte, la NFL escribió: “Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo”.

Marshawn Kneeland sufría de depresión antes de llegar a la NFL

Después de darse a conocer que Marshawn Kneeland se suicidó tras una persecución policial, la afición recordó que antes del Draft del 2024, cuando el ala defensivo fue elegido por los Dallas Cowboys, el jugador sufría un problema grave de depresión.

El estadounidense pasó por este terrible problema por el fallecimiento de su madre unos días antes del gran evento y una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales fue en honor a su mamá.

La afición en redes sociales comenzó a mandar sus condolencias a la familia de Kneeland, pues apenas hace unos días había sido clave en un partido con los Cowboys.

