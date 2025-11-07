Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Monterrey; Jornada 17 del Apertura 2025

La Jornada 17 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre las Chivas y el Monterrey, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues el Rebaño Sagrado quiere asegurar su lugar para avanzar directo a la liguilla del futbol mexicano y los regiomontanos solo aspiran a terminar en el cuarto puesto.

Después de tener un arranque de campaña bastante irregular, el equipo de Gabriel Milito consiguió su cometido al estar entre los seis primeros puestos a falta de una jornada, pero para quedarse en ese lugar necesitan vencer o empatar con los de la Sultana del Norte.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Monterrey

El partido entre las Chivas y el Monterrey se jugará este sábado, 8 de noviembre del 2025, en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Prime Video.

Fecha: sábado 8 de noviembre del 2025

Hora: 17:07

Estadio: AKRON

Transmisión: Prime Video

Posibles alineaciones del Chivas vs Monterrey

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Armando González.

Monterrey: Santiago Mele, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Fidel Ambríz, Jesús Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Germán Berterame.

La Hormiga González busca ser campeón de goleo con las Chivas

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de vencer al Pachuca 1-0 en la Jornada 16 del Apertura 2025, mientras que los de Doménec Torrent intentarán llegar a diez victorias en el torneo al derrotar a las Chivas en su casa.

Este partido también representa la gran oportunidad para Armando la ‘Hormiga’ González de conseguir el campeonato de goleo de la Liga MX, aunque será algo complicado al estar compitiendo con Joao Pedro y Paulinho, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 17 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

