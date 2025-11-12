Jugar Minecraft te puede hacer más millonario que ganar la Copa Argentina y aquí te decimos cómo

Desde el 2020 a la fecha, los streamers se han vuelto muy famosos en el mundo y cuatro de ellos, TheGrefg, Auronplay, Rubius y Komanche, tuvieron la grandiosa idea de crear los Squid Craft Games, el cual es un torneo al estilo de la serie ‘El Juego del Calamar’ pero ambientado en el videojuego Minecraft, el cual entrega un premio mayor al de la Copa Argentina.

Este año se llevará a cabo la cuarta edición de este evento que reúne a diferentes streamers o creadores de contenido del mundo, para participar en el juego que entrega al ganador 100 mil dólares, mientras que los equipos argentinos que disputan la copa de su país se pueden llevar 58 mil dólares si son campeones.

Entre el torneo de Minecraft y la Copa Argentina hay una diferencia de 42 mil dólares, es decir que un equipo profesional que se prepara durante toda una temporada y tiene que afrontar varios partidos, si es campeón, gana menos dinero que un creador de contenido que disfruta de un videojuego.

Squid Craft Games 4 | Temporada Final Tráiler Oficial



Nos vemos el 19 de Noviembre... 🔥🦑 pic.twitter.com/aBWlwLHJNe — Eufonia Studio (@EufoniaStudio) November 9, 2025

¿Quién fue el último campeón de la Copa Argentina?

La Copa Argentina definió a su nuevo campeón hace una semana, partido que culminó 2-2 en los 90 minutos e Independiente Rivadavia terminó derrotando en penales a Argentinos Juniors en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba y levantó por primera vez en su historia este trofeo.

Independiente Rivadavia se llevó la cantidad de 58 mil dólares por ganar la Copa Argentina, mientras que uno de los participantes en el torneo de Minecraft adjudicará 100 mil billetes verdes y algunos mexicanos podrían llevarse ese premio.

La primera vez que se jugó la Copa Argentina fue en 1969, cuando Boca Juniors se llevó el título al vencer en la gran final a Atlanta por marcador global de 3-2. En el 70, San Lorenzo y Vélez llegaron al partido por el trofeo, pero después del 2-2 en la ida, los clubes no se pusieron de acuerdo para jugar la vuelta y no existió un campeón.

Por que ponen a este siempre de Numero 1?



Bienvenido calvo



#001 @auronplay 👨‍🦲 pic.twitter.com/SxegoEqq9M — SQUID CRAFT 4 (@SquidCraftGames) November 9, 2025

Estos son algunos de los streamers que participan en el torneo de Minecraft

Todo está listo para que los Squid Craft Games den inicio en la plataforma Twitch y los organizadores ya dieron a conocer a algunos de los streamers que participarán en el torneo de Minecraft para llevarse los 100 mil dólares del premio.

Algunos de los más conocidos en México son: Juan Guarnizo, Barca Gamer, el Venado 98, Ari Gameplays, Jelty, Auron Play, el Rubius, Pipepunk y El Mariana.

El torneo reúne a más de 70 creadores de contenido para participar en diferentes juegos como los del ‘Juego del Calamar’ dentro de un server de Minecraft.

DCO