Tigres y América por 4.a final entre ambas

Tigres y América se enfrentarán nuevamente en la final de la Liga MX Femenil, marcando su cuarto encuentro por el título. En las tres ocasiones anteriores, las Tigres han tenido un saldo favorable, levantando el trofeo en dos de ellas, mientras que el América lo hizo en una. Este duelo se ha convertido en uno de los más repetidos en la historia de las finales de la liga, siendo el segundo en frecuencia, por detrás del enfrentamiento entre Tigres y Monterrey, que han chocado en seis ocasiones.

Las Amazonas, como se les conoce a las Tigres, son las máximas ganadoras de la Liga MX Femenil, lo que añade un extra de presión y expectativa a este nuevo encuentro. El partido de ida se llevará a cabo esta noche en el Estadio Azulcrema a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La vuelta, donde se decidirá quién se coronará campeón, se jugará el domingo a las 17:00 horas.

El Dato: Ángel Villacampa se mantendría al frente del América Femenil para el próximo año futbolístico pese a cualquier resultado.

El equipo de Coapa, dirigido por Ángel Villacampa, busca reivindicarse tras haber perdido en la final del Clausura 2025 frente a las Tuzas. Ésta será su segunda final consecutiva, y los aficionados están ansiosos por ver si podrán alzarse con el título esta vez. Ángel Villacampa ha sido un pilar fundamental para el América, pero su único trofeo hasta ahora como entrenador del equipo ha sido el Clausura 2023.

“Lo que veo es un América más preparado a nivel mental, carácter competitivo, me transmiten mucha concentración a la hora de salir y quiero ver si son capaces de salir con ese carácter, si lo hacen, estaremos muy cerca de esa tercera que tanto llevamos buscando, porque tenemos muchos recursos, pero hoy sobre todo al nivel mental. No sé si es el mejor equipo que he tenido, pero si el más preparado”, dijo Ángel Villacampa, DT azulcrema.

En el camino hacia la final, Tigres se enfrentó a Cruz Azul en semifinales. En un partido disputado en el Estadio Universitario, las jugadoras celestes comenzaron con una actitud ofensiva, generando las jugadas más peligrosas. Sin embargo, fue Tigres en el que logró abrir el marcador. Al minuto 17, Jenni Hermoso ejecutó un penalti tras una falta en el área, lo que puso a las felinas en ventaja.

A pesar del golpe, Cruz Azul no se rindió y luchó hasta el final, pero el marcador global terminó 3-2 a favor de Tigres, lo que les permitió avanzar a la final nuevamente. Por su parte, el América se enfrentó a Chivas, en un partido que prometía ser emocionante. Desde el inicio, el América mostró una fuerte presión, buscando abrir el marcador.

Nicki Hernández fue la encargada de marcar el primer gol al minuto 31, aumentando la ventaja en el marcador global para el América. El primer tiempo concluyó 1-0 a favor de las azulcremas, pero el equipo continuó dominando en la segunda mitad. Al minuto 56, Irene Guerrero sentenció la serie al marcar el segundo gol, elevando el marcador global a 4-0. Así, las jugadoras de Ángel Villacampa aseguraron su lugar en la final del torneo.

Este enfrentamiento no sólo es un duelo por el título, sino también una oportunidad para que ambos equipos dejen su huella en la historia de la Liga MX Femenil. Las expectativas son altas y el espectáculo está garantizado. Con la calidad y determinación que han demostrado a lo largo de la temporada, Tigres y América prometen un enfrentamiento digno de una final.

