Barcelona suma 13 años sin perder ante el Chelsea en Champions

Didier Drogba fue el autor del solitario gol con el que el Chelsea derrotó por última vez al Barcelona, en las semifinales de ida de la Champions League 2011-2012, y este martes el equipo blaugrana intentará mantener esa racha de 13 años sin derrota contra los Blues, cuando se enfrenten en el Stamford Bridge en la quinta jornada de la fase de liga de la justa continental.

Desde aquel encuentro celebrado el 18 de abril del 2012 españoles e ingleses se han enfrentado tres veces más, todas en la Liga de Campeones, en dos de las cuales igualaron y en la otra los culés se impusieron por un categórico marcador de 3-0.

7 dianas suma Lamine Yamal en la Champions League

Barcelona y Chelsea llegan al encuentro de este martes en igualdad de circunstancias, pues los dos suman siete unidades después de cuatro fechas en la Champions League, cosecha con la que se ubican en el decimoprimer y decimosegundo sitio de la clasificación, de manera respectiva, pues los catalanes tienen mejor diferencia.

Los equipos también vienen de ganar en sus respectivas ligas, después de que el Barça goleó 4-0 al Athletic de Bilbao en la reapertura del Estadio Camp Nou, en la Jornada 13 de LaLiga, en tanto que el Chelsea ganó 2-0 en cancha del Burnley en la decimosegunda fecha de la Premier League.

A pesar de que han pasado 13 años de la última victoria del Chelsea sobre el Barcelona, los 10 encuentros más recientes entre ambos son completamente parejos, pues cada una de las dos escuadras ganó dos cotejos y los otros seis finalizaron empatados.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, favorece apenas al conjunto blaugrana con un saldo de seis partidos ganados, seis empatados y cinco perdidos.

MALA RACHA. En otro juego de esta jornada, el Real Madrid visita Grecia para medir fuerzas ante el Olympiakos, al que nunca ha derrotado en cuatro visitas a suelo helénico, donde ha conseguido tres igualadas, la última de ellas en la fase de grupos de la Champions League 2007-2008 (0-0).

A pesar del historial, el duelo de este miércoles pinta como una inmejorable oportunidad para que los merengues rompan su racha contra los griegos, que todavía no han ganado ningún compromiso en la actual edición del certamen, en la que los dirigidos por Xabi Alonso registran tres triunfos y una derrota.

A MANTENER RITMO. En otro encuentro atractivo de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League se enfrentan Arsenal y Bayern Múnich, dos de las tres escuadras que tienen paso perfecto. Gunners y Bávaros miden fuerzas en el Emirates Stadium en busca de su quinto triunfo y de conservar el invicto en un encuentro al que los alemanes llegan líderes por su mejor diferencia de goles.

El equipo inglés no vence desde hace una década al Bayern, pues la última ocasión que lo logró fue el 20 de octubre del 2015 por pizarra de 2-0 como local en la fase de grupos del ciclo 2015-2016. Desde entonces se han enfrentado cinco veces más, de las cuales en cuatro se alzó con la victoria el conjunto de la Bundesliga.

Por su parte, el Inter de Milán, el otro club que tiene marca perfecta hasta el momento, visita el Riyadh Air Metropolitano para medir fuerzas ante el Atlético de Madrid, que suma dos encuentros ganados y dos perdidos en el torneo.

Otro juego atractivo en esta quinta fecha de la Champions League tendrá como sede el Parque de los Príncipes, donde el PSG será local ante el Tottenham en la reedición del enfrentamiento por la Supercopa de Europa a inicios de la temporada, en el que los franceses se impusieron 4-3 en penaltis después de un vibrante y dramático empate a dos tantos.