Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos de Champions League del 25 de noviembre; Jornada 5

Barcelona se enfrenta al Chelsea en la Jornada 5 de la Champions League.

La Jornada 5 de la Champions League inicia este martes 25 de noviembre después de un largo tiempo de espera con partidos que prometen muchísimas emociones y los cuales podrían cambiar el rumbo de la tabla a falta de tres fechas en la competencia.

El partido más llamativo de esta primera fecha es el del Barcelona vs. Chelsea, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio Stamford Bridge, además de que el conjunto blaugrana lleva 13 años sin caer derrotado ante el equipo de la capital de Inglaterra.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además del encuentro entre Bayer Leverkusen y el Manchester City.

TE RECOMENDAMOS: Ambos llevan siete puntos Barcelona suma 13 años sin perder ante el Chelsea en Champions

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos de este 25 de noviembre de la Champions League

La Champions League llega a su quinta jornada y al cierre de la fase de liga, la cual poco a poco se va definiendo, ya que después de esta fecha, solo quedarán tres partidos más para todos los equipos que buscan un boleto directo a los octavos de final.

Ajax vs Benfica - 11:45 am - HBO Max y TNT Sports

Galatasaray vs Union Saint Gilloise - 11:45 am - FOX ONE (Caliente TV)

Bodo/Glimt vs Juventus- 14:00 hrs - HBO Max

Borussia Dortmund vs Villarreal - 14:00 hrs - Caliente TV

Chelsea vs Barcelona - 14:00 hrs - TNT Sports y HBO Max

Manchester City vs Bayer Leverkusen - 14:00 hrs - Caliente TV

Napoli vs Qarabag - 14:00 hrs - HBO Max

Marsella vs Newcastle - 14:00 hrs - HBO Max y Space

Slavia Praha vs Athletic Club - 14:00 hrs - FOX ONE y Caliente TV

El Chelsea y el Barcelona llegan en un momento muy parecido, pues los Blues son decimosegundo y el Barcelona está en el onceavo puesto, ambos con siete puntos, aunque los blaugranas con ventaja por la diferencia de goles, pero este encuentro será clave para que ambos equipos escalen posiciones en la tabla.

Barcelona busca mantener el invicto ante el Chelsea en Champions League

El equipo dirigido por Enzo Maresca viene de igualar el marcador ante el Qarabag en la última jornada de la Champions League, mientras que los de Hansi Flick intentarán olvidar lo ocurrido ante el Brujas, partido que terminaron rescatando para llevarse un punto.

Este partido también representa la oportunidad de ambos equipos de sumar su tercera victoria de la campaña, pues los dos llevan dos partidos ganados, uno empatado y uno perdido, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Champions League ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Jornada 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO