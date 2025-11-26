Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs; Semana 13 de la NFL

La Semana 13 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Dallas Cowboys y los Kansas City Chiefs, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Dallas llevan una marca de 5-5-1 después de 11 semanas en la NFL y esta será su oportunidad de cambiar el ritmo en la temporada y poner su récord en números positivos; por su parte, los de Kansas City disputarán su decimosegundo encuentro de esta campaña en la casa de Cowboys.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs

El partido entre Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs se jugará este jueves, 27 de noviembre del 2025, en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. La patada de salida será en punto de las 15:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Nueve. También estará disponible en ViX Premium y Fox Sports.

Fecha: jueves 27 de noviembre del 2025

Hora: 15:30

Estadio: AT&T Stadium

Transmisión: Canal 9, ViX Premium y Fox Sports

Dallas Cowboys en busca de una marca positiva en la temporada

El equipo dirigido por Brian Schottenheimer viene de conseguir un estupendo resultado tras vencer por marcador de 24-21 a los Philadelphia Eagles en un juego divisional ante los actuales campeones de la NFL, mientras que los de Andy Reid intentarán sumar su segunda victoria al hilo tras derrotar a los Indianapolis Colts en un juego cardíaco que terminó 23-20 en tiempo extra.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, además de que la Estrella Solitaria puede poner su marca positiva en la temporada, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 13 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

