Dónde ver EN VIVO y GRATIS Detroit Lions vs Green Bay Packers en el Thanksgiving Day de la Semana 13 de la NFL

La actividad del Thanksgiving Day de la NFL este jueves 27 de noviembre se pone en marcha en Ford Field, donde los Detroit Lions son locales ante los Green Bay Packers en el partido con el que comienza la Semana 13 de la NFL, que tiene este duelo divisional como el primer juego de tres para este jueves.

Tanto Lions como Packers vienen de ganar sus respectivos compromisos de la Semana 12, luego de que superaron a New York Giants y Minnesota Vikings, de manera respectiva, por lo que ambas franquicias llegan en un momento óptimo a su enfrentamiento.

Es la segunda vez en la NFL 2025 que se ven las caras Detroit y Green Bay, que salió con los Brazos en alto en el partido de la Semana 1 por pizarra de 27-13 en Lambeau Field.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Detroit Lions vs Green Bay Packers?

El partido de la Semana 13 de la NFL entre los Detroit Lions y los Green Bay Packers, el primero de los tres programados para el Thanksgiving Day, se jugará este jueves 27 de noviembre en Ford Field, estadio ubicado en Detroit, Michigan. El encuentro comenzará a las 12:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Fox Sports y NFL Game Pass.

Fecha : Jueves 27 de noviembre

Hora : 12:00

Estadio : Ford Field

Transmisión: Fox Sports y NFL Game Pass

Can't think of a better way to start your Thanksgiving pic.twitter.com/b5oO0JU1Pu — Green Bay Packers (@packers) November 27, 2025

Packers se perfila para conquistar el Norte de la Conferencia Nacional de la NFL

Los Packers (7-3-1) son los favoritos para ganar la División Norte de la Conferencia Nacional de la NFL, en la que los Lions (7-4) están ligeramente detrás de ellos, según BetMGM Sportsbook. Aunque en este momento ambos equipos están detrás de los Chicago Bears (8-3) en la división.

Eso le pone más presión al partido en Ford Field, donde la NFL inicia su triple cartelera con motivo de las festividades del Thanksgiving Day. Green Bay puede aumentar sus posibilidades de ganar la NFC Norte por primera vez desde el 2021 con una victoria ante los Lions, dos veces campeones defensores de la división, y barrer la serie de la temporada para ganar tener la ventaja en el desempate.

“Nos estamos acercando al final, por así decirlo, y creo que cada juego se magnifica un poco más”, expresó el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Detroit tiene la oportunidad de ganar tres títulos divisionales consecutivos por primera vez desde el periodo 1952-1954, cuando la franquicia ganó dos títulos de la NFL y perdió un juego de campeonato.

