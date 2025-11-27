Loco Abreu regresa a las canchas en Tijuana y le da clases a sus jugadores de Xolos en vivo (VIDEO)

El ‘Loco’ Abreu regresó a la Liga MX para ser el nuevo técnico de los Xolos tras la salida de Juan Carlos Osorio, pero aparte de ser el entrenador del equipo de Tijuana, el exfutbolista uruguayo fue captado derrochando magia en una liga de futbol 7.

Sebastián Abreu juega en la liga de Fut 7 del CIX, la cual es un torneo que se disputa dentro del Centro de Iniciación Xoloitzcuintle en la ciudad de Tijuana, la cual forma parte de las instalaciones del Estadio Caliente. En el video que ronda por las redes sociales también se puede ver que algunos de sus jugadores asisten a los partidos para ver a su entrenador.

Cabe recalcar que el ‘Loco’ Abreu está en la pelea por el campeonato de goleo de la liga Fut 7 del CIX; el delantero uruguayo expresó que lleva 42 goles en nueve partidos, demostrando que sigue en gran nivel como ariete en una liga amateur.

El Loco Abreu volvió a poner a Xolos entre los mejores

Sebastián Abreu llegó a la Liga MX para dirigir a los Xolos en este Apertura 2025 y, a pesar de ser el nuevo entrenador en el futbol mexicano, el uruguayo demostró que tiene las cualidades para llevar a un equipo a las instancias finales del futbol mexicano.

El conjunto de Tijuana no inició de una buena forma la temporada, pero poco a poco fueron retomando el camino para llegar hasta la liguilla. Después de 17 jornadas, los Xolos lograron 24 puntos, cosecha de seis victorias, seis empates y cinco derrotas, para quedarse con el séptimo puesto de la tabla general.

Después de jugar el primer partido del play-in ante los Bravos, los pupilos del ‘Loco’ Abreu lograron avanzar a los cuartos de final de la competencia, para enfrentarse ante los Tigres por un boleto a las semifinales de la competencia.

Xolos buscará no perder una ventaja de tres puntos, otra vez

Los Xolos se llevaron la victoria en el partido de ida por un marcador de 3-0 ante los Tigres en la cancha del Estadio Caliente; sin embargo, el conjunto que ahora dirige Sebastián Abreu tiene un pasado no tan lejano en el que perdieron el pase a las semifinales teniendo una ventaja de tres goles.

La última vez que esto ocurrió fue hace un torneo, cuando los Xolos llegaron hasta la liguilla; en el partido de ida ante el Cruz Azul sacaron un marcador de 3-0 sobre la Máquina en casa, pero la vuelta fue un martirio para la jauría.

Los Cementeros recibieron a los Xolos en casa para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final, con una losa pesada encima tras perder en el primer episodio; sin embargo, Juan Carlos Osorio manejó de pésima manera el encuentro y terminaron perdiendo 3-0 para caer eliminados.

