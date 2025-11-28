Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el América vs Monterrey, cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX

Una acción del Monterrey vs América, duelo de ida de cuartos de final del Ap2025 de la Liga MX

Las Águilas del América buscarán tener una tarde mágica en el Estadio Ciudad de los Deportes, cuando busquen la remontada ante Monterrey en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo se realiza este sábado 29 de noviembre.

Luego de caer por marcador de 2-0 en el Estadio BBVA, el conjunto subcampeón del futbol mexicano llega con la necesidad de darle vuelta a la pizarra si quieren seguir con vida en la Liguilla. Del otro lado, Rayados de Monterrey, la visita, buscará terminar la tarea y eliminar a los capitalinos.

El objetivo es claro. 🎯 pic.twitter.com/1D0UWnOofq — Club América (@ClubAmerica) November 28, 2025

¿Dónde ver el América vs Monterrey vuelta de la Liga MX?

El partido América vs Monterrey, duelo de cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Día: sábado 29 de noviembre

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Posibles alineaciones del América vs Monterrey

Monterrey: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona y Germán Berterame

América: Luis Malagón; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre

¿Qué necesita América para remontar a Monterrey?

Con goles de Sergio Canales y Fidel Ambriz, el Monterrey ganó en la primera parte de los cuartos de final ante el América, que llega necesitado de goles contra La Pandilla.

Para avanzar a semifinales, el América necesita ganar por dos o más goles de diferencia el duelo de vuelta. Si el equipo de Coapa anota 2-0, 3-1, 3-0 en la pizarra global avanzan.

Sin embargo, no se pueden confiar, pues la versión que se vio del América en el Gigante de Acero dejó mucho que desear. Fue un equipo sin inventiva en la zona delantera. A la ofensiva no se mostraron muchas variantes, además que en la parte defensiva titubearon.

Se espera que en el Ciudad de los Deportes, o también conocido como Estadio Azulcrema, las Águilas tengan mayor peso ofensivo y sus estrellas como Álvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre y Alejandro Zendejas puedan tener más protagonismo y darle al América una tarde para recordar.

