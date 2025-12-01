Cruz Azul a semis; echa a Chivas en sufrido duelo

Javier Hernández tenía en sus pies la oportunidad de mandar a Chivas a las semifinales del Apertura 2025, pero falló de manera terrible un penalti a cinco minutos del final del partido, lo que permitió que Cruz Azul se llevara el pase a la siguiente ronda de la Liga MX con un dramático triunfo de 3-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y de paso definir las llaves para conocer a los finalistas.

Al minuto 83 del duelo se presentó una oportunidad de oro para el equipo rojiblanco. Con el juego empatado 2-2 se marcó un penalti en contra de los cementeros. El encargado de cobrar fue Javier Chicharito Hernández, quien se plantó cara a cara con Andrés Gudiño, pero voló el disparo.

El Tip: En su segunda etapa con las Chivas, Chicharito jugó 40 partidos, en los cuales tan sólo pudo anotar 4 goles y dar una asistencia.

A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla, pero en tiempo complementario sellaron el triunfo con un golazo de Carlos Rodríguez y ahora se enfrentarán en semifinales a Tigres, que vienen de humillar a los Xolos de Tijuana. La otra llave emparejó a Toluca, el campeón defensor, ante Monterrey, que estará con ánimos renovados luego de dejar en el camino al América.

A pesar de que el primer tiempo inició con ambos equipos cuidando su arco, las Chivas lograron ponerse en ventaja antes del minuto 10, Cade Cowell fue el encargado de mandar la esférica al fondo de la red y poner contra las cuerdas a La Máquina.

Sin embargo, los pupilos de Nicolás Larcamón respondieron de inmediato y antes del minuto 15 de tiempo corrido, una jugada por la banda derecha de José Paradela generó el espacio dentro del área, donde se encontraba Gabriel Fernández y el uruguayo remató con el arco abierto.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito no bajó los brazos y al 35’ de tiempo corrido Bryan El Cotorro González mandó a guardar la esférica al fondo de la red de Andrés Gudiño para volver a poner en ventaja a las Chivas, que en ese momento tenían su pase a las semifinales asegurado, pero le quedaba historia al partido.

Al minuto 72 de tiempo corrido, los constantes ataques del Cruz Azul dieron frutos, el ex del Atlas, Jeremy Márquez sacó un disparo al segundo poste de Raúl Rangel, que tocó el metal y terminó entrando en la portería de las Chivas, para poner el marcador 2-2.

A falta de cinco minutos para culminar el tiempo regular, una falta dentro del área del Cruz Azul le dio la oportunidad a las Chivas de irse arriba en el marcador y llevarse el boleto a las semifinales, lamentablemente para los rojiblancos, Javier Chicharito Hernández fue el encargado de patear el penalti y lo mandó a la tribuna.

Este lunes, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX deben de dar a conocer los horarios y las fechas para los partidos de semifinales del Apertura 2025.

Chicharito en el Ap25

Partidos 5

Goles 1

Minutos 117