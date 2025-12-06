Aston Villa sorprende y vence al Arsenal con un gol agónico de Emiliano Buendía

Aston Villa sorprende y vence al Arsenal en la Premier League

Arsenal sufrió una caída el sábado en su intento de ganar el título de la Premier League, después de que un gol del argentino Emiliano Buendía en el tiempo de descuento sellara la victoria 2-1 del Aston Villa.

El Aston Villa redujo la diferencia con el líder Arsenal a tres puntos y le dio a Manchester City la oportunidad de acercarse al equipo de Mikel Arteta, que sigue buscando ganar la liga inglesa.

Buendía disparó al techo de la red en el quinto minuto del tiempo añadido en el Villa Park. Fue la tercera vez consecutiva que Arsenal pierde puntos fuera de casa tras empates con Sunderland y Chelsea.

Villa logró su novena victoria en los últimos diez partidos para moverse provisionalmente al segundo lugar en la clasificación.

Matty Cash adelantó al equipo de Unai Emery a los 36 minutos, pero Arsenal igualó a través de Leandro Trossard siete minutos después del inicio del complemento.

Buendía entró como suplente al 87 y resultó ser un cambio inspirador al lanzar un potente disparo que superó al portero del Arsenal, David Raya.

El Arsenal está teniendo una actuación al tipo Arsenal, pues tuvo una increíble victoria ante el Bayern Múnich por marcador de 3-1 en la cancha del Emirates Stadium, como parte de la Jornada 5 de la Champions League.

aar