El Napoli vence a la Juventus en la vuelta de Spalletti

Jugadores del cuadro celeste celebran una de sus anotaciones, ayer, en el duelo de la Serie A ante la Juventus.

El regreso de Luciano Spalletti al equipo que lideró hacia el título de la Serie A se vio arruinado por el doblete de Rasmus Højlund, mientras el local Napoli vencía 2-1 a la Juventus.

El resultado también llevó al Napoli de regreso a la cima de la liga italiana. El campeón defensor se colocó un punto por encima del Inter de Milán y tres por encima del AC Milan, que visita al Torino.

Fue la primera vez que el entrenador de la Juventus, Spalletti, estuvo en Napoli como entrenador rival desde que llevó al equipo del sur a su primer scudetto en más de 30 años en 2023.

TE RECOMENDAMOS: Sólo estuvo un año Sergio Ramos se va de México con mejores números que en el PSG

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, también se enfrentaba a su exequipo. Guió a la Juventus a tres títulos de la Serie A durante su etapa a cargo y también jugó para los Bianconeri durante 13 años, ganando numerosos trofeos.

El Tip: El Bologna no aprovechó el desliz de la Roma ya que empató 1-1 en casa de la Lazio. Se habría colocado a la par, pero se quedó dos puntos por debajo del equipo capitalino.

Se añadió a la ocasión que era la primera vez que los dos entrenadores se enfrentaban entre sí.

El Napoli tuvo un gran comienzo cuando el brasileño David Neres, en buena forma, se escapó por la derecha antes de pasar el balón para que Højlund rematara a portería con menos de siete minutos en el reloj.

El Napoli tuvo las mejores oportunidades, pero la Juventus empató a los 59 minutos cuando los Bianconeri salieron al contraataque y el turco Kenan Yıldız hizo una pared con el estadounidense Weston McKennie antes de colocar un remate angulado en la esquina inferior lejana.

McKennie, sin querer, también jugó un papel en el otro extremo en lo que resultó ser el gol de la victoria para el Napoli al 78’.

27 puntos tiene La Roma y está en puestos de UCL

El estadounidense intentó despejar con la cabeza un centro destinado a Neres, pero su intento fue bastante débil y se fue hacia Højlund para que cabeceara.

Roma perdió terreno en la carrera por el título de la Serie A al perder 1-0 ante Cagliari, después de jugar la mayor parte del partido con 10 hombres.

La Roma de Italia se mantuvo en el cuarto lugar, pero cayó cuatro puntos por debajo del Napoli.