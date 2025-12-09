¡El fin de una era! Helmut Marko se va de Red Bull después de 20 años

Helmut Marko ya no será más asesor de Red Bull, después de dos décadas con la escudería austriaca.

El austriaco Helmut Marko, el influyente asesor de automovilismo de Red Bull, se retiró de su cargo a la edad de 82 años, poniendo fin a una etapa de 20 años en la que ayudó a Sebastian Vettel y a Max Verstappen a convertirse en campeones de Fórmula 1 en cuatro ocasiones.

La salida de Helmut Marko deja a Red Bull sin los dos principales líderes desde su entrada en la F1 en el 2005. El veterano director del equipo, Christian Horner, fue destituido en julio y reemplazado por Laurent Mekies.

BREAKING: Red Bull Racing advisor Helmut Marko will depart the team after more than two decades at the Milton Keynes team.#F1 pic.twitter.com/NknD0vEyl7 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Marko se retira después de que Max Verstappen no logró conquistar su quinto campeonato consecutivo tras el término de la temporada con el Gran Premio de Abu Dabi, donde se coronó el británico Lando Norris (McLaren).

Helmut Marko, una persona clave en el éxito de Red Bull en la F1

“Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para que personalmente cierre este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, indicó Helmut Marko en un comunicado.

Piloto de F1 a principios de la década de 1970 antes de quedar ciego de un ojo cuando una roca perforó la visera de su casco, Marko fue una figura influyente en la gestión del equipo y cercano a su compatriota austriaco, Dietrich Mateschitz, el cofundador de Red Bull que falleció en 2022.

Helmut Marko unearthed some incredible talents during his two-decade tenure with Red Bull 👏#F1 pic.twitter.com/UJnJkjFMv8 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

El estilo directo de Helmut Marko y sus críticas a los pilotos a veces generaron controversia. En 2023, se disculpó con Sergio Pérez, entonces piloto de Red Bull, por comentarios que sugerían que su origen mexicano era la causa de resultados inconsistentes en la pista.

En nombre del grupo corporativo más amplio de Red Bull, Helmut Marko supervisó su programa de desarrollo de pilotos durante dos décadas. Fue mentor de pilotos como Verstappen y Vettel a lo largo de series juveniles hasta sus debuts en la F1 con el segundo equipo de Red Bull, conocido a lo largo de los años como Toro Rosso, AlphaTauri y Racing Bulls.

Liam Lawson y Yuki Tsunoda, ex pilotos juveniles de Red Bull, quedaron muy por detrás de Verstappen este año. Isack Hadjar, otro graduado de la academia, ha sido promovido al papel de número dos para el próximo año.

