Estos son los dos históricos pilotos que han sido campeones de Fórmula 1 con Red Bull

Red Bull Racing tiene a dos pilotos que han sido multicampeones de la Fórmula 1.

Red Bull Racing llegó a la Fórmula 1 para competir siempre en lo más alto, tanto del Campeonato de Pilotos como en el de Constructores, logrando tener a dos grandes volantes arriba de su monoplaza que han sido multicampeones en los últimos 15 años en el Gran Circo.

Los Toros Rojos han tenido hegemonía dentro del máximo circuito del automovilismo en dos diferentes épocas, pues Sebastian Vettel y Max Verstappen se convirtieron en tetracampeones cuando portaban el nomex de Red Bull Racing.

Estos títulos conseguidos no hubieran sido posibles sin la ayuda de los coequiperos, pues tanto Mark Webber como Sergio Pérez fueron los elegidos por parte de Red Bull Racing para ayudar Vettel y Verstappen, respectivamente, a quedar en lo más alto del Campeonato de Pilotos.

Estos son los dos históricos pilotos campeones de la F1 con Red Bull

Desde 2005, año en el que Red Bull llegó a la Fórmula 1, la escudería austriaca ha tenido en sus filas a dos grandes pilotos que lograron ser tetracampeones del Gran Circo manejando el monoplaza de los ‘Toros Rojos’.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel llegó a Red Bull Racing en 2009, temporada que ocupó para conocer el monoplaza que apenas llevaba cuatro años corriendo en el Gran Circo. Un año después inició su hegemonía dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El volante alemán ganó su primer título de la Fórmula 1 en 2010. Volvió a estar en el primer lugar en 2012 y 2013. En 2014 logró su cuarto título al hilo, convirtiéndose en tetracampeón de la F1 con la escudería austriaca.

Max Verstappen

Dos años después del último título de Sebastian Vettel en la Fórmula 1, Red Bull decidió darle la oportunidad a un joven neerlandés llamado Max Verstappen, que se convirtió en el mejor piloto de la actualidad dentro del Gran Circo.

‘Mad Max’ levantó su primer título en 2021, evitando la octava conquista de Lewis Hamilton en la F1. Después de eso, Verstappen volvió a ser campeón en 2022, 2023 y 2024, además de tener a un compañero como Sergio Pérez que lo ayudó a ganar la mayoría de sus trofeos.

Red Bull tendrá nuevo piloto para la temporada 2026

Tras una temporada en la que Red Bull no logró encontrar al mejor compañero para Max Verstappen, pues intentaron con Yuki Tsunoda y Liam Lawson, la escudería austriaca decidió confiar en un piloto novato para la campaña 2026 de la F1.

El tetracampeón del mundo compartirá equipo con Isack Hadjar, el volante que esta campaña corrió con Racing Bulls, la escudería de desarrollo de Red Bull Racing, así que el volante francés tendrá una gran oportunidad para afianzarse en la Fórmula 1.

Por su parte, Yuki Tsunoda se quedó sin asiento para el siguiente año, así que tendrá que fungir como piloto de pruebas para Red Bull en lo que algún equipo quiera hacerse de sus servicios.

