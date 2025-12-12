Rafael Nadal se somete a cirugía por una terrible lesión que le causaba grave dolor ¿cómo se encuentra

Rafael Nadal se sometió a una cirugía para tratar el dolor y ganar movilidad en su mano derecha, informó el retirado astro del tenis. El campeón de 22 torneos de Grand Slam, quien juega con la mano izquierda, expresó el viernes en una publicación en X que había estado lidiando con el problema “desde hace mucho tiempo”.

Nadal acompañó la publicación en redes sociales con una foto de sí mismo con el brazo derecho vendado y en cabestrillo. También bromeó diciendo que “me parece que no podré jugar” en el Abierto de Australia", el primer grande el próximo mes.

Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂



He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto! 🤗



Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂



— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025

La cirugía tenía como objetivo “aliviar el dolor y restaurar la movilidad” de la articulación en la base de su pulgar derecho, según un comunicado aparte del representante de Nadal. La operación se realizó en una clínica de salud privada en Barcelona.

Nadal, de 39 años, se retiró del tenis en noviembre de 2024, desistiendo de prolongar su exitosa carrera después de jugar con varias lesiones.

Manifestó en mayo, en una ceremonia para celebrar su récord de 14 títulos del Abierto de Francia en París, que no había tocado una raqueta en los seis meses posteriores a su último partido profesional, una derrota con España en la Copa Davis hace 13 meses.

El mes pasado, circuló un video suyo peloteando con la tenista filipina Alexandra Eala en la academia de Nadal en su isla natal de Mallorca.

After a few weeks away from social media, I want to sincerely thank you for all the kind messages we've received following the birth of our second child.



This week I've had the chance to enjoy some matches at the @rnadalacademy, where we are once again hosting the Rafa Nadal… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2025

¿Cuántos Majors tiene Rafael Nadal?

Rafael Nadal ha ganado 22 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera, siendo uno de los más ganadores en la historia del deporte. El español es una figura clave del tenis. Sin su influencia no se entiende la era moderna y una de las mejores etapas que se ha vivido en las diferentes canchas.

Nadal, nacido en Mallorca, España, se hizo profesional en 2001 y destacó de inmediato en el circuito. Su potencia en el fondo de la cancha y su garra no pasaron desapercibidas. Su talento y trabajo duro lo llevaron a ser una de las estrellas más grande del tenis, rivalizando con Roger Federer y Novak Djokovic.

Su tenacidad lo llevaron a convertirse en el Rey de la Tierra Batida, pues es el más ganador en el Abierto de Francia. El español dominó Roland Garros 14 veces, más que cualquier otro jugador en esta cancha.

