Sergio Ramos y la emotiva despedida de México que hará llorar a más de uno (VIDEO)

El central español Sergio Ramos ya se había despedido de Rayados de Monterrey, pero este domingo el jugador subió un emotivo video a sus redes sociales, en donde dedicó unos minutos para agradecer y expresar su amor por México y sus habitantes, asegurando que vivió un tiempo maravilloso en el país.

Ramos fue contundente al asegurar que “se acaba la experiencia mexicana” luego de su salida de La Pandilla, cerrando, por el momento, la puerta a verlo en algún otro club de México. El exjugador del Real Madrid comentó que ha estado nostálgico por dejar suelo tricolor.

“Hoy nos despedimos de aquí de Monterrey. Unos días un poco nostálgico porque venimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar. No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo”, apuntó Ramos, quien explicó que a pesar de no haber podido salir campeón con Rayados, se va maravillado con su experiencia en México.

“Pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo tiene una proyección muy grande de cara al futuro y qué bueno la vida pues sigue adelante”, aseveró el exjugador del Sevilla, quien se dice seguirá su carrera en Europa.

Sergio Ramos se convirtió en el capitán de Rayados desde el primer momento. Comandó a Monterrey en el Mundial de Clubes y en la Liga MX, quedando eliminado en semifinales este Torneo Apertura 2025 ante el campeón Toluca.

“Quería agradecer a todo el país por ese cariño ese respeto que me han mostrado en cada detalle y sobre todo también a nuestra afición que desde el primer día que llegué me he sentido arropado, me he sentido querido y gracias a todos ellos por haber defendido ese escudo con esa pasión de una misma manera estando todos juntos”, sigue el mensaje de despedida de Ramos.

Por último el central campeón del mundo en 2010 con la Selección de España dijo: “les deseo siempre lo mejor y gracias a México. Viva México cabrones. Un beso grande”.

