El desgarrador mensaje de despedida de Sergio Ramos el Monterrey que hace llorar a la afición de Rayados

Sergio Ramos anunció su salida del Monterrey después del partido de semifinales ante el Toluca en el Nemesio Díez y este martes el defensa español publicó un desgarrador mensaje de despedida que hizo llorar a toda la afición de los Rayados.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un futbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”, escribió Sergio Ramos.

Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el… pic.twitter.com/NeipMyACBZ — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2025

Además, Sergio Ramos dejó en claro que lo ha “dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras. Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias”.

De igual manera, el campeón del mundo en 2010 le dio las “gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ¡Arriba el Monterrey!”.

Sergio Ramos se despidió del Monterrey en el encuentro ante el Toluca de las semifinales del Apertura 2025, cotejo en el que el español marcó el primer gol de su equipo para buscar el pase a la final; sin embargo, lograron empatar el global, pero por posición en la tabla quedaron eliminados.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre… pic.twitter.com/sAsODTz4d9 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 7, 2025

¿Cuál será el siguiente equipo de Sergio Ramos?

Sergio Ramos ha tenido una carrera impresionante en el futbol profesional, portando los colores del Real Madrid, Sevilla, Paris Saint-Germain y Monterrey. Todo indica que el defensa español volverá a Europa para jugar en una de las mejores cinco ligas.

Con información de la Cadena SER, el Manchester United está interesado en hacerse de los servicios del campeón del mundo en enero del 2026, para fortalecer su zafa defensiva en el segundo semestre de la temporada.

Si esto se hace realidad, el defensa español estaría sumando su quinto equipo a su carrera, además de que sería la primera vez que Sergio Ramos juega en la Premier League, un gran reto para el tricampeón de Champions League.

DCO