Jaquie Ovalle se lleva el Premio Marta por FIFA

La FIFA dio a conocer a los ganadores de los Premios The Best y México no se fue con las manos vacías, pues la jugadora Lizbeth Jacqueline Ovalle fue la merecedora del Premio Marta 2025, que se entrega al mejor gol del futbol femenil a nivel mundial de la FIFA. La mexicana fue nominada por una anotación cuando con Tigres.

La definición se volvió viral en redes sociales y fue uno de los momentos más comentados del futbol femenil mexicano. Hoy, meses después, la FIFA galardona a La Maga Ovalle con el Premio Marta, que es el equivalente al Premio Puskas, el cual este año fue para el argentino Santiago Montiel.

“Estoy muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025, desde la nominación fue un momento muy especial, y al ver tantos goles increíbles, incluido uno de Marta con quien tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme. Cualquiera de esos golazos podía ganar, y que el mío haya sido elegido me llena de orgullo”, dijo la ahora jugadora del Orlando.

Jacqueline Ovalle anotó un golazo el pasado 3 de marzo del 2025, cuando todavía era jugadora de los Tigres. La anotación que fue bautizada como “camaroncín” fue ante las Chivas en la Liga MX Femenil.

“Gracias a la FIFA, a la afición y a quienes votaron por mí. Este premio no es sólo mío, también representa la calidad del futbol en México, así que este premio también es para la Liga MX Femenil y el futbol mexicano. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, y a todas las niñas que sueñan con jugar al futbol, sigan creyendo que los sueños se cumplen”, declaró.