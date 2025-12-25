¿Quién fue Juan Carlos Cabrera, remero olímpico mexicano que murió a los 34 años?

El deporte mexicano está de luto después de que se dio a conocer que Juan Carlos Cabrera, destacado remero, murió a los 34 años de edad, noticia que fue confirmada por la Federación Mexicana de Remo, que no dio más detalles de esta lamentable noticia.

Juan Carlos Cabrera fue un referente importante del remo nacional en los últimos años, en los cuales destacó su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, justa en la que compitió en la prueba de single scull, en la que finalizó en el octavo lugar.

La Federación Mexicana de Remo informa del fallecimiento del atleta y entrenador Juan Carlos Cabrera. pic.twitter.com/fP7MyYA1BX — Martha Cedillo (@marthacedillo) December 24, 2025

¿De qué murió Juan Carlos Cabrera?

Las autoridades no han revelado la causa del deceso de Juan Carlos Cabrera. Sin embargo, en redes sociales circuló el rumor de que el remero perdió la vida por un infarto cerebral.

“Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de Juan Carlos Cabrera Pérez. Su recuerdo permanecerá por siempre en la historia del remo mexicano y nuestros corazones. Descanse en paz”, fue el mensaje con el que la Federación Mexicana de Remo dio a conocer el fallecimiento del reconocido atleta.

Los principales logros de Juan Carlos Cabrera

Además de su destacado octavo lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Juan Carlos Cabrera conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El remero originario de la Ciudad de México también se colgó la presea plateada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en la especialidad de un par remo corto y cuatro pares cortos.

Juan Carlos Cabrera obtuvo el primer lugar en el Preolímpico rumbo a Río 2016 que e llevó a cabo en Valparaíso, Chile. Y en el 2015, el mexicano registró un tiempo de 6 horas y 48 minutos para terminar en el puesto 13 del Campeonato Mundial de Remo del 2015 que se llevó a cabo en Aiguebelette, Francia.

