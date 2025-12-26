Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Green Bay Packers vs Baltimore Ravens de la Semana 17 de la NFL

Lambeau Field es la sede del duelo entre Packers y Ravens en la Semana 17 de la NFL.

Lambeau Field recibe este sábado 27 de diciembre el enfrentamiento entre los Green Bay Packers y los Baltimore Ravens, que miden fuerzas en encuentro correspondiente a la Semana 17 de la NFL, en un duelo en el que los de casa llegan clasificados a playoffs, mientras que los de Maryland están en la pelea.

La derrota de los Lions a manos de los Vikings convirtió a los Packers en el quinto equipo clasificado a la postemporada de la NFL en la Conferencia Nacional. Los de Wisconsin marchan segundos en el Norte de la NFC con marca de 9-5-1, atrás de los Chicago Bears, cuyo récord es de 11-4.

Make that three-straight playoff appearances pic.twitter.com/gBEs3YudWy — Green Bay Packers (@packers) December 26, 2025

Por su parte, los Ravens se presentan a este cotejo con posibilidades de clasificar a los playoffs en la Conferencia Americana. Baltimore, con marca de 7-8, está en la pelea junto con Texans (10-5), Steelers (9-6) y Colts (8-7).

¿Dónde pasan EN VIVO el Packers vs Ravens?

El partido de la Semana 17 de la NFL entre Green Bay Packers y Baltimore Ravens se jugará este sábado 27 de diciembre en Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México y solamente podrá seguirse en vivo a través de NFL Game Pass, ya sea por DAZN o Sky.

Fecha : Sábado 27 de diciembre

Hora : 19:00

Estadio : Lambeau Field

Transmisión: NFL Game Pass

Historial entre Packers y Ravens

Green Bay Packers 31-30 Baltimore Ravens (Semana 15 NFL 2021)

Baltimore Ravens 23-0 Green Bay Packers (Semana 11 NFL 2017)

Green Bay Packers 19-17 Baltimore Ravens (Semana 6 NFL 2013)

Baltimore Ravens 14-27 Green Bay Packers (Semana 13 NFL 2009)

Green Bay Packers 3-48 Baltimore Ravens (Semana 15 NFL 2005)

Baltimore Ravens 23-31 Green Bay Packers (Semana 5 NFL 2001)

Baltimore Ravens 10-28 Green Bay Packers (Semana 8 NFL 1998)

3 keys to a win at Lambeau pic.twitter.com/N9M6S6N7Ky — Baltimore Ravens (@Ravens) December 26, 2025

Packers y Ravens se reencuentran después de cuatro años

Poco más de cuatro años han pasado desde que los Packers y los Ravens se enfrentaron por última ocasión. Green Bay se impuso 31-30 a Baltimore en aquel encuentro del 19 de diciembre del 2021, que tuvo como sede el M&T Bank Stadium.

Aaron Rodgers, ahora con los Pittsburgh Steelers, lanzó tres pases de anotación para el triunfo de los de Wisconsin, que cerrarán la campaña enfrentando a los Minnesota Vikings en la Semana 18.

EVG