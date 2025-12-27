NFL 2025: Así se jugarían los playoffs AL MOMENTO

Los Denver Broncos no jugarían la primera ronda de los playoffs de la NFL 2025.

Los playoffs de la NFL a una semana de que termine la Temporada 2025 cada vez tienen el camino más definido tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional, todo con miras al Super Bowl LX, a celebrarse el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los Houston Texans se convirtieron en el séptimo equipo clasificado a los playoffs en la Conferencia Americana, lo cual lograron con su victoria de este sábado sobre Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, resultado con el que los Denver Broncos ganaron la División Oeste de la AFC.

En la Conferencia Nacional ya solamente falta por conocerse un clasificado, mismo que saldrá entre los Carolina Panthers (8-7) y los Tampa Bay Buccaneers (7-8), que el domingo enfrentan a Seattle Seahawks y Miami Dolphins, respectivamente, en la continuación de la Semana 17.

Así se jugarían los playoffs de la NFL 2025 AL MOMENTO

En la Conferencia Nacional

Green Bay Packers vs Chicago Bears

Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers vs Carolina Panthers

En la Conferencia Americana

Houston Texans vs New England Patriots

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

Los Angeles Chargers vs Pittsburgh Steelers

Seahawks y Broncos descansarían en sus respectivas Conferencias

Los Seattle Seahawks y los Denver Broncos no disputarían la ronda de comodines por ser los mejores sembrados hasta el momento en la Conferencia Nacional y Americana, de manera respectiva.

Esto significa que disputarían su primer encuentro de playoffs hasta la ronda divisional, en la que la campaña pasada los que aparecieron hasta dicha instancia fueron los Kansas City Chiefs, por la AFC, y los Detroit Lions, por la NFC.

¿Cuándo comienzan los playoffs de la NFL 2025?

Los playoffs de la NFL 2025 se ponen en marcha el próximo 10 de enero, cuando se disputen los primeros dos encuentros correspondientes a la ronda de comodines, que se realizará del 10 al 12 de enero.

Los partidos de la ronda divisional están programados para desarrollarse el 17 y 18 de enero. Las finales de Conferencia se jugarán el 25 de enero.

Y será el próximo 8 de febrero cuando los monarcas de la Conferencia Nacional y Americana midan fuerzas en el Super Bowl LX para definir al campeón de la NFL.

