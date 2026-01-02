Modric, el jugador con más minutos en Milan

Apenas en su primera mitad de temporada con el Milan, el veterano mediocampista croata Luka Modric es el futbolista de la plantilla con más minutos en Serie A en la Campaña 2025-2026, con 1,325.

A pesar de que tiene 40 años de edad, el balcánico ha estado más tiempo en la cancha incluso que el propio portero francés Mike Magnian, quien registra 1,316 minutos en encuentros de liga en el actual curso futbolístico. De hecho, el segundo más activo es el defensa italiano Matteo Gabbia, quien con 1,320 suma apenas cinco minutos menos que el subcampeón mundial en Rusia 2018.

El Dato: Debutó el 3 de agosto del 2003 con el HSK Zrinjski Mostar, pero fue con el Dinamo Zagreb donde encontró la regularidad y llamó la atención de grandes clubes.

Luka Modric ha sido titular en los 16 cotejos de la Serie A que el Milan ha enfrentado en esta temporada. El originario de Zadar llegó a las filas rossoneri después de 13 años con el Real Madrid, club con el que ganó 28 trofeos, destacando entre ellos seis Champions League.

El director técnico Massimiliano Allegri le dio las llaves del mediocampo al Cruyff de los Balcanes, quien con su experiencia ha sido fundamental para un Milan que es segundo de la clasificación en Italia con 35 puntos, uno menos que el líder Inter, actual subcampeón de la Champions League.

Sin embargo, Luka Modric y compañía solamente han perdido un duelo en la campaña, a cambio de 10 triunfos y cinco igualadas. La derrota fue en la Jornada 1 a manos del Cremonese por pizarra de 2-1. Fue en aquel tropiezo y en el 3-0 sobre el Hellas Verona del pasado 28 de diciembre las únicas veces que el seleccionado croata no completó los 90 minutos.

El cuatro veces mundialista con Croacia también tuvo actividad en la derrota ante el Napoli en las semifinales de la Supercopa de Italia y en dos partidos de la Copa Italia, certamen en el que Il Diavolo fue eliminado en octavos de final tras sucumbir ante Lazio.

597 partidos jugó Luka Modric con el Real Madrid

Luka Modric y el Milan tienen su primer partido del año hoy en el enfrentamiento en calidad de visitantes contra el Cagliari en el arranque de la Fecha 18 de la Serie A y siguen peleando por el primer lugar.

La actividad del exjugador del Real Madrid con los rossoneri sería incluso más de no ser porque los dirigidos por Massimiliano Allegri no disputan torneos europeos esta campaña, esto luego de que la pasada temporada culminó en el octavo puesto de la clasificación, a dos lugares de ingresar a la Conference League.

La regularidad del Mago de Zadar con el Milan lo tiene como un bastión y titular indiscutible de la selección de Croacia, con la que quiere disputar su quinta Copa del Mundo. Disputó todas las ediciones desde Alemania 2006, con excepción de Sudáfrica 2010, justa a la que los Vatreni no clasificaron.

Luka Modric llegó al Milan en el verano del 2025 y firmó un contrato por una temporada, pero con opción a una segunda, que sería la 2026-2027.

A sus 40 años, el conocido como el Cruyff de los Balcanes es un claro ejemplo de que su edad no es una limitante para seguir siendo un jugador determinante en un club de alta exigencia, si bien Il Diavolo tiene rato sin dominar en la Serie A y a nivel continental, pues su última coronación en la UEFA Champions League fue en el 2007.

FUTBOLISTAS MÁS ACTIVOS ı Foto: Especial