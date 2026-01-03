Así se jugarían los playoffs de la NFL 2025 AL MOMENTO

Los Buccaneers ganaron en la Semana 18, pero su sitio en los playoffs de la NFL 2025 todavía no está asegurado.

Los playoffs de la NFL 2025 están cada vez más cerca de definirse. Los Seattle Seahawks aseguraron ser el primer sembrado de la Conferencia Nacional tras su victoria sobre los San Francisco 49ers en la Semana 18.

Los de Washington no disputarán la ronda de comodines, por lo que entrarán en acción hasta la ronda divisional, mismo caso en el que ahorita están los Denver Broncos, que se perfilan para ser los primeros sembrados de la Conferencia Americana.

The @Seahawks are your 2025 NFC West champs 🏆 pic.twitter.com/AN327lTn4k — NFL (@NFL) January 4, 2026

La victoria de los Buccaneers sobre los Panthers le puso drama hasta el final a la Conferencia Nacional, pues Tampa Bay espera el resultado entre Falcons y Saints para saber si clasifica a los playoffs.

Los duelos de la postemporada de la NFL 2025 quedarán definidos este domingo 4 de enero, después de que termine el duelo divisional entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers, que definen al último clasificado de la Conferencia Americana.

Así se jugarían los playoffs de la NFL 2025 en este momento

Conferencia Americana

Denver Broncos espera en ronda divisonal

New England Patriots vs Buffalo Bills

Jacksonville Jaguars vs Los Angeles Chargers

Pittsburgh Steelers o Baltimore Ravens vs Houston Texans

Conferencia Nacional

Seattle Seahawks espera en ronda divisional

Chicago Bears vs Green Bay Packers

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams

Carolina Panthers o Tampa Bay Buccaneers vs San Francisco 49ers

¿Cuánto duran los playoffs de la NFL?

Los playoffs de la NFL duran alrededor de un mes. En esta ocasión se pondrán en marcha el próximo 10 de enero, cuando se realicen los primeros dos juegos correspondientes a la ronda de comodines.

La postemporada concluirá el próximo 8 de febrero con la celebración del Super Bowl LX, que tendrá como sede el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers.

EVG