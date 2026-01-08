PSG se consagra campeón de la Supercopa de Francia con Lucas Chevalier como su gran héroe, otra vez

El Paris Saint-Germain se presentó en el la cancha del Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad para medirse ante el Marsella en la gran final de la Supercopa de Francia, partido en el que el equipo de Luis Enrique sufrió en los últimos minutos pero consiguió empatar el marcador en el último minuto del encuentro para mandar el partido por el título a la tanda de penales.

El encuentro tuvo al conjunto parisino liderando todo el primer tiempo y fue al minuto 13′ de tiempo corrido cuando Ousmane Dembélé abrió el marcador en Kuwait, el delantero francés recibió un pase entre líneas de Vitinha, recibió dirigido a la portería y con un remate de sombrerito adelantó al Paris en el encuentro.

El encuentro se mantuvo de esta manera durante todo el primer tiempo, sin embargo el PSG se confío en la segunda parte y en menos de 15 minutos el Marsella logró darle la vuelta al marcador y poner contra las cuerdas al equipo dirigido por Luis Enrique.

PSG 1-0 Marsilya

⚽ 13' Dembelepic.twitter.com/tv5zkzKpz0 — Gol Kralı (@golkrali_) January 8, 2026